"To efekt sześciu tygodni Trumpa. Cała reszta jest rzeczą drugorzędną"

Zarządzanie światowym imperium za pomocą tweetów jest wprowadzeniem absolutnego chaosu w stosunki międzynarodowe - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz, nawiązując do działań prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa między innymi w sprawie Ukrainy i Rosji. Były szef resortu spraw wewnętrznych i współtwórca Ośrodka Studiów Wschodnich stwierdził ponadto, że polityka Trumpa jest "polityką egotyka, a nie mistrza szachowego".

Prezydent USA Donald Trump w piątkowym wpisie na swoim portalu Truth Social zagroził Rosji wprowadzeniem dodatkowych sankcji, dopóki - jak ujął - nie zostanie osiągnięte zawieszenie broni i ostateczne porozumienie pokojowe. "Przyjdźcie do stołu, zanim będzie za późno" - wezwał Ukrainę i Rosję przywódca USA.

Gość "Faktów po Faktach" w TVN24 Bartłomiej Sienkiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz, były szef MSW i współtwórca Ośrodka Studiów Wschodnich, nawiązując do tej sytuacji, stwierdził, że za dwa tygodnie być może ukaże się kolejny wpis Trumpa, w którym poinformuje, że "zdejmuje te sankcje".

- Zarządzanie światowym imperium, od którego wisi bezpieczeństwo Europy i świata, za pomocą tweetów, które się zmieniają co do swojej istoty, jest wprowadzeniem absolutnego chaosu w stosunki międzynarodowe i poważnym kryzysem bezpieczeństwa w Europie, skonfrontowanej z rosyjską agresją i rosyjskim imperializmem - zauważył Sienkiewicz.

Również w piątek Trump oznajmił, że "nadal wierzy" prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi, że chce on zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent USA przyznał również, że "ciężej rozmawia mu się z Ukraińcami".

Sienkiewicz dopytywany, czy amerykański prezydent chce resetu z Rosją, odpowiedział, że Trump cały czas szuka "racjonalnej podszewki tej chaotycznej komunikacji", tego "szerzenia paniki w świecie". - To jest niewłaściwe podejście. Mamy do czynienia z człowiekiem tak zakochanym w sobie, że szuka partnerów tylko równie wielkich, jak on. To jest polityka egotyka, a nie mistrza szachowego - ocenił Sienkiewicz.

Były szef MSWiA twierdził dalej, że problem nie polega na tym, jak Trump się zachowuje, a na tym "jak my na to zareagujemy". Wskazał, że mamy do czynienia z "najpoważniejszym kryzysem w Europie od lat osiemdziesiątych". - I tu jest, tak naprawdę, istota sprawy - podkreślił rozmówca "Faktów po Faktach".

Sienkiewicz zaznaczył, że "uciekałby od pewnej ulgi", że Trump za cztery lata przestanie być prezydentem Stanów Zjednoczonych. - Pytanie, co się stanie przez cztery lata? Na razie jesteśmy świadkiem postępującej agresji rosyjskiej na Ukrainie, wątpliwości co do kluczowego sojuszu USA z Europą i nie mamy jasności, jak będzie polityka handlowa USA z Europą - zwrócił uwagę.

- Mamy do czynienia już w tej chwili z fundamentalnym kryzysem wartości, sposobu uprawiania polityki i jakiejkolwiek perspektywy pokojowej w skali globu. To jest efekt sześciu tygodni Trumpa. Cała reszta jest rzeczą drugorzędną - podkreślił gość "Faktów po Faktach".

