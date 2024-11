Kiedy unijne środki na pomoc powodzianom? Szłapka: dzisiaj złożyliśmy wniosek

Najważniejsze było to, żeby rzetelnie ocenić, jakie są szkody - powiedział w "#BezKitu" w TVN24 minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka. Był pytany o to, na jakim etapie jest kwestia pozyskiwania unijnych środków na pomoc po powodzi. Przekazał, że wniosek w tej sprawie "został złożony dzisiaj" przez MSWiA w konsultacji z ministrem do spraw odbudowy po powodzi Marcinem Kierwińskim.