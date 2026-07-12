Polska Powstaje nowa partia polityczna Kamila Grenczyn |

Hennig-Kloska: podjęliśmy decyzję, że tworzymy nowe środowisko polityczne Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Około godziny 13 w niedzielę rozpoczęła się wspólna konferencja członków klubu parlamentarnego i Stowarzyszenia Centrum. - Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów, które siłą rzeczy przebiegały w warunkach pełnej poufności, doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne - oświadczył.

Jak przekazał, połączone zostaje środowisko, które stoi za klubem parlamentarnym i Stowarzyszeniem Centrum Polska prowadzonym przez Paulinę Hennig-Kloskę oraz środowisko dotychczasowej Unii Europejskich Demokratów, na której czele stoi Elżbieta Bińczycka.

Hennig-Kloska: tworzymy nowe środowisko polityczne

- Podjęliśmy decyzję, że tworzymy nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie pod nazwą Unia Centrum. Dziś mamy czas, kiedy wartości takie jak odpowiedzialność za państwo należy łączyć z odwagą, rozwój gospodarczy kraju z dbałością o środowisko -ogłosiła Paulina Hennig-Kloska.

Zaznaczyła również, że reprezentowane wartości na scenie politycznej będą odwoływały się również do tych, które "leżały u podstaw budowy fundamentów wolnej Polski po 1989 roku". - To wartości, co do których nie mam wątpliwości, że są bardzo aktualne i o które przyjdzie się bić w kolejnej kampanii wyborczej - oświadczyła.

Klub parlamentarny Centrum powstał w połowie lutego bieżącego roku po tym, jak w partii Polska 2050 doszło do rozłamu. Minister Hennig-Kloska, która przegrała z szefową MFiPR Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz wybory na nową szefową Polski 2050, wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i założyła odrębny klub. Pod koniec maja zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Centrum, którego prezeską jest Hennig-Kloska.