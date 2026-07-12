Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Powstaje nowa partia polityczna

|
Konferencja prasowa w sprawie stworzenia nowej partii politycznej Unia Centrum
Hennig-Kloska: podjęliśmy decyzję, że tworzymy nowe środowisko polityczne
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Podjęliśmy decyzję, że tworzymy nowe środowisko polityczne pod nazwą Unia Centrum - ogłosiła Paulina Hennig-Kloska. Nowe ugrupowanie będzie łączyło dwa środowiska, a jego wartości mają odwoływać się między innymi do tych, które "leżały u podstaw budowy fundamentów wolnej Polski po 1989 roku".

Około godziny 13 w niedzielę rozpoczęła się wspólna konferencja członków klubu parlamentarnego i Stowarzyszenia Centrum. - Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów, które siłą rzeczy przebiegały w warunkach pełnej poufności, doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne - oświadczył.

Jak przekazał, połączone zostaje środowisko, które stoi za klubem parlamentarnym i Stowarzyszeniem Centrum Polska prowadzonym przez Paulinę Hennig-Kloskę oraz środowisko dotychczasowej Unii Europejskich Demokratów, na której czele stoi Elżbieta Bińczycka.

Hennig-Kloska: tworzymy nowe środowisko polityczne

- Podjęliśmy decyzję, że tworzymy nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie pod nazwą Unia Centrum. Dziś mamy czas, kiedy wartości takie jak odpowiedzialność za państwo należy łączyć z odwagą, rozwój gospodarczy kraju z dbałością o środowisko -ogłosiła Paulina Hennig-Kloska.

Zaznaczyła również, że reprezentowane wartości na scenie politycznej będą odwoływały się również do tych, które "leżały u podstaw budowy fundamentów wolnej Polski po 1989 roku". - To wartości, co do których nie mam wątpliwości, że są bardzo aktualne i o które przyjdzie się bić w kolejnej kampanii wyborczej - oświadczyła.

Klub parlamentarny Centrum powstał w połowie lutego bieżącego roku po tym, jak w partii Polska 2050 doszło do rozłamu. Minister Hennig-Kloska, która przegrała z szefową MFiPR Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz wybory na nową szefową Polski 2050, wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i założyła odrębny klub. Pod koniec maja zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Centrum, którego prezeską jest Hennig-Kloska.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
1 godz 3 min
pc
"To były zbrodnie wojenne, a polscy politycy i funkcjonariusze służb byli ich współwinni"
TAJEMNICE III RP
Tagi:
Centrum
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Klimatyczna mgła na szlaku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Mgła jak u Kinga. Naukowcy zauważyli coś niezwykłego
Agnieszka Stradecka
250727LUM081
Dramat polskich siatkarek. Turniej finałowy nie dla nich
EUROSPORT
imageTitle
FIFA znów znalazła sposób na zarobek. Sprzedaje murawę z mundialu
EUROSPORT
Wyrzutnia typu Patriot
Spór o przekazanie pocisków. "Prezydent nie był informowany i konsultowany bezpośrednio"
KAWA NA ŁAWĘ
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
W tym roku wprowadzili euro. Bruksela uruchamia procedurę nadmiernego deficytu
BIZNES
Rodzice Zełenskiego i skradzione "11 milionów dolarów". Co to za historia?
Rodzice Zełenskiego, 11 milionów i akcja antykorupcyjna. Co to za historia
Zuzanna Karczewska
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Mury dawnej synagogi i drobne przedmioty. Nowe odkrycia na cmentarzu
WARSZAWA
Pierwszy spacer małych wilków po lesie
Młode wilki spacerują z mamą. Nieoczekiwane nagranie
METEO
Wołodymyr Zełenski i Julia Swyrydenko
Zełenski odwołuje rząd. Wspomniał też o Polsce
Plaża, morze, wakacje, lato
Filtr, ale jaki? Jak chronić skórę dziecka przed słońcem
Polska
Tragiczny wypadek samochodu w Chabielicach
Jechał z rodzicami, auto dachowało. 13-letni chłopiec zginął w wypadku
Łódź
imageTitle
Żadnego przypadku. Cztery najlepsze drużyny świata w półfinałach
EUROSPORT
Młodzi lekarze nie zgadzają się ze zmianami proponowanymi przez ministerstwo
"To będzie miało poważne konsekwencje". Ekspert o propozycjach ministry zdrowia
BIZNES
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: cieplej, gorąco, upał
METEO
konie morskie oko fasiąg wóz konny
Jest decyzja w sprawie koni na trasie do Morskiego Oka
Kraków
Atak nożownika w Starej Kornicy
Grozi mu dożywocie za atak na wójt. Nowe informacje w sprawie nożownika
WARSZAWA
Doha, Katar
"Odradzamy wszelkie podróże". Ostrzeżenie polskiej ambasady
BIZNES
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Polacy potrafią pięknie się zjednoczyć". Szef MON: trzeba pamiętać o historii
Polska
Jeffrey Epstein
"Uwaga, mleko dla Pana E. powinno być pełnotłuste, bez laktozy, w czerwonym kartonie"
Katarzyna Górniak
imageTitle
Haaland bez gola. Pierwsza taka anomalia od prawie dwóch lat
EUROSPORT
Wiosna w dolinie rzeki Gowienicy
"Rzeka się kurczy", "na naszych oczach zanika"
Rafał Molenda
Mężczyzna był poszukiwany, wpadł na Pradze
Próbował uciec strażnikom, później sam przyznał, że jest poszukiwany
WARSZAWA
imageTitle
Selekcjoner Szwajcarów grzmi. "Niedopuszczalny przepis"
EUROSPORT
Utonięcia (zdjęcie poglądowe)
Kolejne utonięcia. Służby apelują
METEO
Statki w cieśninie Ormuz
Spirala się nakręca. "Silne uderzenia" Iranu
BIZNES
Na festiwalu ulicznym w Toronto oddano strzały
"Bezsensowna przemoc", "chaotyczna scena". Strzelanina na festiwalu ulicznym
Nocne ataki ukraińskich dronów
Atak Ukrainy na rafinerię i tankowce
BIZNES
Pożar w prowincji Almeria jest jednym z najtragiczniejszych w historii Hiszpanii
"Jedyne, co widziałam, to buchające w górę czerwone płomienie"
METEO
Uszkodzony fragment torowiska przy ulicy Stawki
Deszcz podmył tory tramwajowe. Trzy linie na objazdach
WARSZAWA
Kolejne odkrycia badaczy w Wiśle (zdj. ilustracyjne)
Wyglądały jak kawałki kory, okazały się skarbem sprzed tysięcy lat
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica