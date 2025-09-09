Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ukraiński w szkołach. Ambasador apeluje, rzecznik MSZ odpowiada

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar
Maciej Duszczyk o zakupie podręczników szkolnych dla dzieci z Ukrainy
Źródło: TVN24
Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar zaapelował, by dać Ukraińcom możliwość realizowania ich prawa do edukacji i nie stawiać "języka ukraińskiego w mniej korzystnej sytuacji niż inne języki obce". W oświadczeniu napisał o "fali dezinformacji oraz manipulacyjnych komentarzy". Do kwestii poruszonej przez dyplomatę odniósł się rzecznik MSZ.

Ambasador Ukrainy w Polsce napisał we wtorkowym oświadczeniu o odczuwanym "w ostatnim czasie coraz wyraźniej wzroście nieprzyjaznej wobec Ukraińców w Polsce retoryki w przestrzeni medialnej".

"Obecnie należy zwrócić uwagę na falę dezinformacji oraz manipulacyjnych komentarzy, zarówno anonimowych, jak i pochodzących od znanych polskich polityków, dotyczących nauki języka ukraińskiego jako drugiego języka obcego w polskich szkołach" - dodał.

Jak podkreślił, inicjatywa nie wynika z żadnych nowych regulacji, lecz mieści się w ramach polskiego prawa, nie zastępuje nauki języka polskiego ani pierwszego języka obcego i ma służyć zachowaniu tożsamości dzieci ukraińskich.

"Ukraiński drugim językiem obcym w szkołach". Ile w tym prawdy?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

FAŁSZ"Ukraiński drugim językiem obcym w szkołach". Ile w tym prawdy?

Zuzanna Karczewska

Bodnar o wkładzie Ukraińców w polską gospodarkę

Wasyl Bodnar zaznaczył, że obywatele Ukrainy są "praworządną częścią polskiego społeczeństwa", wnoszą istotny wkład w rozwój gospodarki, płacą podatki i tworzą miejsca pracy. "Tylko w 2024 roku wpłacili do budżetu Polski 15,1 mld złotych, podczas gdy świadczenia wypłacone na ich rzecz w ramach programu 'Rodzina 800+' wyniosły 2,8 miliarda. Ich wkład w gospodarkę stanowi już ponad 2,7 proc. PKB" - wskazał.

Podkreślił, że zgodnie z polskim prawem, dzieci ukraińskie muszą uczęszczać do polskich szkół podstawowych i średnich, oznacza to, że uczą się języka polskiego i nauka odbywa się w języku polskim, co daje możliwość łatwiejszej adaptacji w polskim społeczeństwie i zdecydowana większość z nich opanowała już w odpowiednim stopniu język polski.

Ambasador: trudno zrozumieć, dlaczego wywołuje to ostrą reakcję

Ambasador zaznaczył, że rodzice mają prawo zwrócić się do dyrekcji szkoły z wnioskiem o wprowadzenie języka ukraińskiego jako drugiego języka obcego. "Chcę podkreślić, aby nie doszło do żadnych przeinaczeń - nie zamiast języka polskiego, nie zamiast pierwszego języka obcego (najpopularniejsze to angielski, niemiecki, francuski czy hiszpański), lecz wyłącznie jako drugiego języka obcego" - napisał Bodnar. Dodał, że ambasada wsparła opracowanie dwóch programów nauczania języka ukraińskiego jako drugiego obcego w szkołach podstawowych i średnich.

W związku z tym stwierdził, że "trudno zrozumieć, dlaczego to rozwiązanie, które odpowiada wszystkim wymogom prawa i zasadom rozwoju edukacji w Polsce, wywołuje tak ostrą reakcję i falę niezadowolenia w mediach społecznościowych".

Ambasador napisał, że możliwość nauki języka ukraińskiego jako drugiego obcego jest nie tylko gwarantowana przez polskie prawo, lecz jest to też "wyraz bogactwa dziedzictwa kulturowego Polski, do którego Ukraińcy wnoszą również swój wkład", a ponadto to również "most prowadzący do lepszego zrozumienia, współpracy i solidarności między naszymi narodami".

Apel ambasadora Ukrainy

Bodnar zaznaczył też, że "język polski na Ukrainie cieszy się rosnącą popularnością". "Dlaczego więc prawo ukraińskich, a także polskich dzieci, by uczyć się języka ukraińskiego, tak niepokoi niektórych polityków w Polsce" - zapytał. Podając dane dotyczące liczby uczniów i szkół, gdzie jest nauczany, ocenił też, że w przypadku języka rosyjskiego w Polsce "problemów najwyraźniej nie ma".

Ambasador Ukrainy zaznaczył, że chciałby, aby polscy przyjaciele i partnerzy dobrze go zrozumieli. "Nie mamy żadnych zamiarów ingerowania w sprawy wewnętrzne Polski. Jesteśmy wdzięczni teraz i będziemy zawsze pamiętać o ogromnej pomocy Polski od momentu rosyjskiej agresji - za wsparcie wojskowe i polityczne, za udzielenie schronienia uchodźcom z Ukrainy" - zapewnił. Podkreślił, że chodzi o pomoc ukraińskim dzieciom w zachowaniu tożsamości, wsparcie ich powrotu do domu, do Ukrainy, gdy pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa.

"Jesteśmy za socjalizacją i integracją, ale jasne jest, że nie za asymilacją. Większość naszych uchodźców znalazła się tutaj nie z własnej woli, lecz z powodu trwającej strasznej wojny. Nie stanowimy zagrożenia, nie jesteśmy wrogami i nic nikomu nie odbieramy" - napisał Bodnar.

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar
Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar
Źródło: PAP/Vladyslav Musiienko

Dlatego poprosił, by dać obywatelom Ukrainy możliwość realizowania ich prawa do edukacji i nie stawiać "języka ukraińskiego w mniej korzystnej sytuacji niż inne języki obce". "Język ukraiński jest językiem znacznej części społeczeństwa, która stanowi bezsporną wartość dodaną dla gospodarki Polski, a jednocześnie językiem państwa, które walczy o wolność nas wszystkich, wszystkich, którzy wyznają wartości europejskie" - napisał ukraiński ambasador.

Rzecznik MSZ: rząd nie dezawuuje nauki języka ukraińskiego

Zapytany o sprawę poruszoną przez ambasadora Ukrainy, rzecznik MSZ Paweł Wroński powiedział, że "rząd, w tym MEN, nie dezawuuje możliwości nauki języka ukraińskiego". - Ta kwestia pozostaje w gestii dyrektorów i kuratorów, w oparciu o zapotrzebowanie lokalne. Dostępne są w polskim systemie edukacji rozwiązania pozwalające na nauczanie języka ukraińskiego jako drugiego języka nowożytnego, a programy mają kształtować lepszy rozwój dzieci - zaznaczył.

Odnosząc się do słów Bodnara o "wzroście nieprzyjaznej wobec Ukraińców w Polsce retoryki w przestrzeni medialnej", rzecznik resortu spraw zagranicznych stwierdził, że "są tacy, którym obecność Ukraińców się nie podoba w Polsce". - Ale trzeba im przypominać, że 80 procent tych Ukraińców ciężko w Polsce pracuje, dają do polskiego PKB przeszło 15 miliardów złotych. 5 procent wpłat do polskiego ZUS, to są wpłaty pracujących Ukraińców, a niespełna 3 miliardy złotych wydajemy na 800 plus (dla Ukraińców) - zaznaczył Wroński.

Jak powiedział, "słowa pana ambasadora brzmią gorzko, ale w polityce rządu w kwestii ukraińskiej nic się nie zmienia". - Wspieranie zaatakowanej Ukrainy leży w żywotnym interesie Polski, co rozumie każdy polski patriota. Jest niestety prawdą, że różnorodni nacjonaliści wykorzystują zmęczenie polskiego społeczeństwa toczącą się w Ukrainie wojną do tego, by szczuć ludzi przeciwko ludziom. To polityczne narzędzie, które ma zwiększać ich notowania, nie jest to jednak korzystne dla Polski - powiedział rzecznik MSZ.

Zaznaczył, że "choć istnieją różne spory historyczne między Polską a Ukrainą, to postawa ministra Radosława Sikorskiego, który dość ostro stawiał sprawę w rozmowie z prezydentem (Wołodymyrem) Zełenskim, a następnie doprowadził do odblokowania ekshumacji, po umowie z ministrem SZ Ukrainy Andrijem Sybihą w listopadzie ubiegłego roku, świadczy, że w różnych, nawet wydawałoby się beznadziejnych sprawach, można się porozumieć i działać tak, aby historia była problemem do rozwiązania, a nie polityczną pałką, którą bije się po głowie".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vladyslav Musiienko

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Czytaj także:
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Krótszy czas pracy. Ostatnie dni na złożenie wniosku
BIZNES
Agencja Rozwoju Przemysłu miała współpracować z biznesmenem powiązanym z aferami korupcyjnymi
Zatrzymany prezes firmy z miliardowymi zamówieniami od państwa
Polska
ławka krzesło szkoła edukacja shutterstock_227691079
Debata "Szkoła do poprawki?" w TVN24+
Polska
Giewont
Weszli na krzyż na Giewoncie i "pajacowali"
Kraków
25 min
0909_cnb_nawrocki
Premiera"Karol do mnie", "pozdrów Martę". W siłę rośnie agresywna grupa, która z prezydentem jest na "ty"
Czarno na białym
samochod woda shutterstock_2516618089
Kierowca może mieć "poważny problem". Ostrzeżenie
Bartłomiej Ciepielewski
Emmanuel Macron
Upadł rząd we Francji. Co zrobi Macron?
Burza
Gdzie jest burza? Zaczęło grzmieć. Punktowo mocno pada
METEO
Mgła, jesień
Prognoza na jesień i zimę. Czego się spodziewać
METEO
Nepal. Protestujący podpalili parlament
Antyrządowe zamieszki w Nepalu. Demonstranci podpalili parlament
fasd ciaza alkohol kobieta shutterstock_1418003342
To nie jest "tylko" kieliszek wina. Może spowodować trwałe uszkodzenia mózgu u płodu
Zdrowie
Ministerstwo Zdrowia
Resort zdrowia "odpolityczniony". Co na to medycy?
Piotr Wójcik
Spalony pomost na jeziorze Strzeszyńskim w Poznaniu
Rusza odbudowa spalonego pomostu. "To jedno z najbardziej lubianych miejsc rekreacyjnych w Poznaniu"
Poznań
Donald Tusk
Potężne środki do podziału. Zapowiedź premiera
BIZNES
Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
Jakie decyzje po spotkaniu koalicjantów? Wicepremier o "zielonym świetle"
Polska
Nożownik (zdjęcie ilustracyjne)
Atak nożownika przed sklepem. 42-latek raniony w brzuch
Szczecin
Donald Tusk
"Nie zabierałbym w tej sprawie głosu", ale "chcę przerwać wszelkie spekulacje"
Polska
imageTitle
4:0 na boisku, 40 na torcie. Modrić wyjątkowo uhonorowany
EUROSPORT
Ukraińscy żołnierze w obwodzie charkowskim
"To tylko kwestia czasu". Problemy ukraińskiej armii po notatce dla Hegsetha
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
226 km/h na liczniku, zderzenie i śmierć 37-latka. Łukasz Żak i jego koledzy zostają w areszcie
WARSZAWA
rosyjscy zolnierze 09042025 01
Rosja szykuje się do "decydującego przełomu", trwa przegrupowanie sił
Trafili na trzy miesiące do aresztu
Przyłożyli nóż do szyi i zażądali kodu do sejfu
Olsztyn
Mężczyzna i jego żona zostali zatrzymani przez policję
Na dobre i na złe. "Złodziejski duet" z zarzutami
Rzeszów
Tom Hanks
Nie wręczą nagrody Tomowi Hanksowi. Trump chwali decyzję: mądrze
Raymond Cruz
Znany aktor serialowy zakuty w kajdanki przed własnym domem
Kultura i styl
imageTitle
Nowe zwyczaje w Premier League. Dymisja w środku nocy
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek samolotu we wsi Lipowa
Spadł samolot we wsi pod Żywcem. Dwie osoby nie żyją
Katowice
Pogrzeb w Puźnikach. "Małe dzieci tam leżą"?
Pogrzeb w Puźnikach i pytania o rozmiary trumien. "Małe dzieci tam leżą"?
Jan Kunert, Gabriela Sieczkowska
Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad-2021
"Agresywne manewry". Zamykamy granicę z Białorusią
Polska
Luksemburg
Woda porywała auta i zalewała ulice
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica