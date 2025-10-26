"Zawłaszczają Polskę". Teoria absurdalna? Ekspertów jakoś nie śmieszy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pan Władysław jest zaniepokojony. Właśnie zobaczył, jak "Ukraińcy zawłaszczają Polskę" i 20 października postanowił się podzielić na Facebooku swoją obawą. To znaczy: opublikować dowód, że "zawłaszczają", żeby inni zrozumieli.

Na załączonym zdjęciu widzimy, że na jednej z legnickich szkół godło Polski ma kolory bladoniebieski i żółty - zamiast białego i czerwonego. A w tekście, do którego jest link, czytamy, że "orzeł biały prezentuje się tam na tle barw żółtej i błękitnej, czyli barw narodowych Ukrainy". Więc pan Władysław oburzony pisze, że wprawdzie nie spotkał jeszcze ukraińskiego księdza w kościele i ukraińskiego sędziego w polskim sądzie, ale "będzie tylko gorzej".

I tu powinno nastąpić wyjaśnienie owych dziwnych kolorów oraz puenta, że sprawa jest błaha i można się co najwyżej pośmiać... - tylko że im więcej panów Władysławów, tym bardziej z natury absurdalna teoria zaczyna się uwiarygadniać.

Wprowadza się ją do społeczeństwa stopniowo, żeby powoli zapuszczała korzenie, oplatając kolejne warstwy życia społecznego.