Ocena zachowania premiera Morawieckiego w sprawie ujawniania jego majątku. Sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

czytaj dalej

Wyrok Sądu Najwyższego USA, który unieważnił federalne prawo do aborcji, to "mocne zaproszenie do wspólnej refleksji nad poważnym i pilnym tematem ludzkiej rozrodczości" - oświadczył w piątek przewodniczący Papieskiej Akademii Życia arcybiskup Vincenzo Paglia. Położył nacisk na "odpowiedzialność za przyszłość ludzkości".