Uchwała "wspierająca" działania rządu w sprawie negocjacji budżetu Unii przyjęta. Opozycja przeciw

"Na końcu waszej strategii jest porażka"

Sławomir Nitras z klubu KO przekonywał, że "to ostatni moment, by wezwać rząd do opamiętania". - Chcemy postawić tamę temu szaleństwu. Wasza uchwała jest śmieszna. Nawet jeśli ją przyjmiecie, będzie tylko wam wystawiać świadectwo - zwracał się do przedstawicieli obozu rządowego.