"Sędziowie są związani uchwałą, a nie słowami ministra sprawiedliwości"

Żaden minister, żaden premier, żaden prezydent nie może przyjść i powiedzieć: ja to kasuję, tego nie ma. To będą weryfikować sędziowie - stwierdziła w TVN24 mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Komentowała w ten sposób czwartkową uchwałę trzech izb Sądu Najwyższego dotyczącą sędziów rekomendowanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

W odniesieniu do sądów powszechnych i wojskowych Sąd Najwyższy uznał, że skład orzekający z osobą powołana na sędziego przez nową KRS jest nieprawidłowo obsadzony, "jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności".

"Minister może powiedzieć co chce, ale ta uchwała jest adresowana do sędziów"

Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z Komitetu Obrony Sprawiedliwości oceniła we "Wstajesz i wiesz" w TVN24, że "to oburzające, że takie słowa padają z ust ministra sprawiedliwości".

- Trzy izby Sądu Najwyższego, sędziowie, co do których statusu i sposobu w jaki zostali wybrani, nie ma żadnych wątpliwości, wielkie autorytety wydają uchwałę, która ma moc zasady prawnej i ona po prostu obowiązuje - powiedziała.

Jej zdaniem "żaden minister, żaden premier, żaden prezydent nie może przyjść i powiedzieć: ja to kasuję, tego nie ma". - To będą weryfikować sędziowie. Minister może powiedzieć co chce, ale ta uchwała jest adresowana do sędziów, do pełnomocników procesowych. Oni z całą pewnością będą się do niej stosować. Są tą uchwałą związani, a nie słowami ministra sprawiedliwości, że ona nie obowiązuje - podkreśliła Gregorczyk-Abram.