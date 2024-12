Członek Państwowej Komisji Wyborczej Ryszard Kalisz ujawnił w TVN24, że otrzymał e-mail z informacją, że przewodniczący PKW Sylwester Marciniak "zarządził tryb obiegowy podjęcia uchwał", wśród których ma się znajdować uchwała w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS. Kalisz zgodził się, że jest to próba podjęcia uchwały "tylnymi drzwiami" przez przewodniczącego PKW. Sprawę komentowali politycy PSL, KO, a także szefowa kancelarii prezydenta.

Państwowa Komisja Wyborcza zebrała się 16 grudnia, aby zająć się decyzją nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Izba SN postanowiła uwzględnić skargę PiS na odrzucenie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego tej partii. PKW odroczyła podjęcie decyzji w sprawie sprawozdania do czasu "systemowego uregulowania statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i sędziów przez konstytucyjne władze RP".

Ryszard Kalisz , członek PKW, który głosował za odroczeniem decyzji, był gościem sobotnich "Faktów po Faktach" w TVN24 . Kalisz powiedział, że otrzymał w sobotę e-mail od Krajowego Biura Wyborczego informujący, że przewodniczący PKW Sylwester Marciniak "zarządził tryb obiegowy podjęcia uchwał do poniedziałku do godziny 12.". Dodał, że wśród wypunktowanych w wiadomości "nieistotnych uchwał" znajduje się uchwała nr 7 o tytule "KW PiS po SN".

Hetman: PKW chce dopchnąć kolanem możliwość finansowania PiS

Jak zauważył, "widzieliśmy dość dowodów na to, że Prawo i Sprawiedliwość jednak powinno ponieść konsekwencje związane z tym, że zaprzęgło cały aparat państwa, przede wszystkim środki publiczne, nas wszystkich, do finansowania własnej kampanii politycznej".

Paprocka: problemem w PKW nie jest tryb przyjmowania uchwał

Budka: PKW nie ma innego wyjścia

- A to, że jakaś pseudo-izba na ten temat się wypowiedziała, to nie ma żadnego znaczenia - dodał. Budka powiedział, że "pewne decyzje trzeba podejmować z otwartą przyłbicą" i wyraził nadzieję na to, "że PKW tak będzie postępować".