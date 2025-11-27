Logo strona główna
Polska

Co planuje Morawiecki? Spotkał się z prezydentem

Wewnętrzne konflikty i napięcia w PiS. O tym w "Podcaście politycznym"
Źródło: TVN24+
W środę doszło do spotkania byłego premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Karolem Nawrockim - wynika z ustaleń TVN24.

Z informacji dziennikarza magazynu "Polska i świat" w TVN24 Dawida Rydzka wynika, że to Morawieckiemu zależało na spotkaniu, bo nasilone są obecnie frakcyjne walki w Prawie i Sprawiedliwości. Bliscy współpracownicy byłego premiera zostali w dużej mierze wykluczeni z tak zwanych zespołów programowych, które mają tworzyć program ugrupowania na wybory w 2027 roku.

>>> Dziennikarz TVN24 Dawid Rydzek dotarł do listy członków poszczególnych podzespołów

Frakcje w PiS

Decyzja o pominięciu Mateusza Morawieckiego w zespole programowym PiS miała wywołać w ugrupowaniu burzę, a w tej sprawie - według mediów - miał interweniować sam Jarosław Kaczyński. Tymczasem, jak usłyszeli autorzy "Podcastu politycznego" w TVN24+ od rozmówcy z PiS, prezes sam miał to "zatwierdzić". - My to odebraliśmy jako początek ostatecznej marginalizacji Mateusza - dodał.

Maślarze kontra frakcja Morawieckiego. Prezes interweniował? "Szef to zatwierdził"
Maślarze kontra frakcja Morawieckiego. Prezes interweniował? "Szef to zatwierdził"

Jak opisywali autorzy "Podcastu politycznego" Arleta Zalewska i Konrad Piasecki, stronami konfliktu są frakcja tak zwanych maślarzy oraz frakcja Morawieckiego. Nazwa tak zwanej frakcji maślarzy wzięła się od Tobiasza Bocheńskiego i afery z niemieckim masłem w samolocie LOT-u. Oprócz Bocheńskiego, z tą frakcją związani są między innymi Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Patryk Jaki oraz Zbigniew Ziobro.

W drugiej frakcji znajdują się byli ministrowie, bliscy współpracownicy byłego premiera, w tym duża grupa europosłów.

Obie frakcje łączy to, że chcą mieć dobre relacje z Jarosławem Kaczyńskim. Autorzy "Podcastu politycznego" po raz pierwszy od lat słyszeli również z jednej i z drugiej strony napomknięcia o tym, że "prezes jest, jaki jest" i "raczej się już zbiera na emeryturę, wobec czego oni muszą dzisiaj się promować i muszą swoją pozycję budować".

OGLĄDAJ: Obrażony Morawiecki i niezadowolenie prezesa. "Wiedział, że może być z tego dym"
PiS

Obrażony Morawiecki i niezadowolenie prezesa. "Wiedział, że może być z tego dym"

Autorka/Autor: Dawid Rydzek,js/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Jakub Porzycki/Forum

Mateusz MorawieckiKarol NawrockiPrawo i Sprawiedliwość
