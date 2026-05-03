Tusk spotkał się z Poczobutem
W sobotę 2 maja ochodziliśmy Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Jak przekazał premier Donald Tusk, spotkał się on tego dnia z uwolnionym z białoruskiego więzienia dziennikarzem Andrzejem Poczobutem i jego żoną Oksaną.
"W Dzień Polonii zaprosiłem na kolację Oksanę i Andrzeja. Było o Polsce, o wolności i przyszłości" - napisał szef rządu na X.
Na wolności po pięciu latach
Andrzej Poczobut to dziennikarz i aktywista mniejszości polskiej na Białorusi. W 2021 roku został aresztowany za krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki, a dwa lata później skazany w politycznym procesie na osiem lat więzienia w kolonii karnej.
28 kwietnia Poczobut został uwolniony po ponad pięci latach więzienia i trafił do Polski w ramach wymiany więźniów. Zapowiedział jednocześnie, że na Białoruś będzie chciał wrócić.
W niedzielę w trakcie uroczystości Święta Trzeciego Maja w Warszawie Poczobut otrzyma z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Został nim odznaczony jeszcze w listopadzie 2025 roku.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Donald Tusk/X