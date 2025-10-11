Tusk drwiąco do Kaczyńskiego. "Prezesie..."

Donald Tusk o relokacji migrantów i manifestacja PiS na placu Zamkowym Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę na placu Zamkowym w Warszawie odbył się wiec przeciwko polityce rządu, paktowi migracyjnemu i umowie z Mercosur zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Premier Donald Tusk nie szczędził uszczypliwości pod adresem opozycji. W poście opublikowanym na X napisał o "fiasku 'wielkiego marszu' Kaczyńskiego". "Lepiej ci szło ściąganie migrantów niż manifestantów, prezesie" - ocenił szef rządu.

Fiasko “wielkiego marszu” Kaczyńskiego. Lepiej ci szło ściąganie migrantów niż manifestantów, prezesie. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 11, 2025 Rozwiń

Tusk: to potrafi tylko Kaczyński

Nie był to pierwszy tego typu wpis premiera tego dnia.

"Ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie wezwać do protestu przeciw migracji, potrafi tylko Jarosław Kaczyński" - komentował Tusk jeszcze przed rozpoczęciem wiecu PiS.

Premier zapewniał również, że Polska nie będzie podlegała obowiązkowi relokacji migrantów. "Mówiłem, że nie będzie (...) i nie będzie" - oznajmił.

Polska, ze względu na przyjęcie 2 milionów uchodźców z Ukrainy, ma być - według nieoficjalnych informacji - wyłączona z obowiązku relokacji migrantów wynikającego z unijnego paktu migracyjnego, choć ostateczna decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie jeszcze nie zapadła.