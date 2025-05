"Tu jest problem". Rzecznik Praw Obywatelskich o atakach na medyków

Profesor Wiącek o śmierci lekarza Tomasza Soleckiego: to sytuacja, która nie miała prawa mieć miejsca Źródło: TVN24

To jest dramatyczna, tragiczna sytuacja, która nie miała prawa mieć miejsca - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Marcin Wiącek o zabójstwie lekarza Tomasza Soleckiego. W związku z licznymi atakami na personel medyczny w Polsce Rzecznik Praw Obywatelskich ocenił, że należałoby się zastanowić, czy prawna ochrona medyków jest wystarczająca.

W ciągu ostatnich tygodni z większą siłą napływają informacje o kolejnych atakach na pracowników ochrony zdrowia. Po tragicznym styczniowym wydarzeniu w Siedlcach, gdzie zginął pchnięty nożem ratownik medyczny, doszło m.in. do pobić ratowników w Łukowie czy pielęgniarki w Pruszkowie. Z ręki pacjenta we wtorek w Krakowie zginął lekarz Tomasz Solecki.

- Rozpocznę od kondolencji w imieniu swoim, w imieniu całego biura Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest dramatyczna, tragiczna sytuacja, która nie miała prawa mieć miejsca. Jak wiemy, nie jest to jedyny przypadek, nie jest to jedyna sytuacja, kiedy lekarze, pielęgniarze spotykają się z agresją, spotykają się z hejtem, z nienawiścią - stwierdził prof. Marcin Wiącek w "Faktach po Faktach" w TVN24.

Rzecznik Praw Obywatelskich dodał, że "pora poważnie zastanowić się nad tym, w jaki sposób doprowadzić do tego, aby takie sytuacje nie miały miejsca w przyszłości". - To jest niezwykle niepokojące, że około 80 procent pielęgniarek twierdzi, iż doświadczyło jakiejś formy agresji - podkreślił.

RPO o atakach na medyków: istotne jest skuteczne egzekwowanie naruszeń prawa

- W wypowiedziach lekarzy w ostatnich dniach słyszałem, że często dochodzi do sytuacji takiej, że jest zawiadamiana policja, jest zawiadamiana prokuratura o pewnych czynach adresowanych do pracowników służby zdrowia i mamy do czynienia z odmową wszczęcia bądź z umorzeniem postępowania przygotowawczego - mówił prof. Wiącek.

Zaznaczył także, że "przepisy prawa są przygotowane do tego, aby względnie skutecznie ochronić lekarzy" jako funkcjonariuszy publicznych. - Chociaż rzeczywiście należałoby się zastanowić, czy ta ochrona jest wystarczająca. Być może należałoby ją rozszerzyć - dodał.

Profesor Wiącek o atakach na medyków: niezwykle istotne jest egzekwowanie naruszeń prawa Źródło: TVN24

- Niezwykle istotne, gdy chodzi o odpowiedzialność za naruszenie prawa, o efekt prewencyjny, jest skuteczne egzekwowanie naruszeń prawa. I z wypowiedzi osób, które ja w ostatnich dniach słyszałem, wynikało, że tu jest problem - wskazał Rzecznik. Podkreślił, "zasadniczy problem tkwi w skuteczności ścigania".

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo