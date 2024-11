TSUE: Polska i Czechy złamały prawo unijne. Chodzi o partie polityczne  

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Polska i Czechy złamały prawo unijne odmawiając obywatelom Unii mieszkającym na ich terytorium, ale nie posiadającym obywatelstwa, prawa do członkostwa w partii politycznej.

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, obywatele Wspólnoty mieszkający z innym państwie członkowskim, ale nie posiadający jego obywatelstwa, mają prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych i europejskich.

Aby jednak skutecznie korzystać z tej możliwości, osoby te powinny mieć taki sam dostęp do wykonywania swoich praw wyborczych, w tym możliwość członkostwa w partiach wyborczych, jak obywatele kraju, który zamieszkują. Nie mają go jednak w Polsce ani w Czechach. Jak wynika z ustawodawstwa obu państw, prawo do członkostwa w partii politycznej mają tu wyłącznie Polacy i Czesi i nie przysługuje ono osobom nieposiadającym obywatelstwa.