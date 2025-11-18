Logo strona główna
Polska

Premier wprowadził trzeci stopień alarmowy CHARLIE na określonych liniach kolejowych

PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Donald Tusk przedstawił ustalenia dotyczące incydentów
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk podpisał we wtorek wieczorem zarządzenie o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., obowiązujący od dnia 19 listopada 2025 roku do końca dnia 28 lutego 2026 roku.

Premier Donald Tusk, zgodnie z zapowiedzią złożoną w Sejmie, na wniosek ABW wydał rozporządzenie o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego Charlie-CRP w związku z zagrożeniami terrorystycznymi. Stopniem tym objęte zostały określone linie kolejowe.

Stopnie alarmowe w Polsce
Stopnie alarmowe w Polsce

Na pozostałym obszarze kraju obowiązywać będzie, tak jak dotychczas, drugi stopień alarmowy - wyjaśnił szef rządu. 

Premier: ustalono osoby odpowiedzialne za akty dywersji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Premier: ustalono osoby odpowiedzialne za akty dywersji

Tusk: pracujemy nad skutecznym zabezpieczeniem infrastruktury kolei

Wcześniej poinformował, że prokuraturze i służbom udało się ustalić, kto dokonał aktów dywersji na kolei. To dwóch Ukraińców współpracujących z Rosją.

- Zwróciłem się także do ministra spraw zagranicznych (Radosława Sikorskiego) o podjęcie natychmiastowych działań dyplomatycznych w celu wydalenia do Polski podejrzewanych o zamach terrorystyczny, zarówno do władz Białorusi, jak i do władz Rosji - mówił Tusk. Jak dodał, osoby podejrzewane o sabotaż opuściły teren Polski przez przejście graniczne w Terespolu.

Jak wskazał premier, o zdarzeniu zostali poinformowani również nasi sojusznicy.

- Jeśli chodzi o zaangażowanie wojska w porozumieniu z panem premierem (Władysławem) Kosiniakiem-Kamyszem (szefem MON) i Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (Wiesławem) Kukułą pracujemy nad możliwie skutecznym, rozsądnym i efektywnym użyciem wojska do zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, w tym kolejowej - zapowiedział. Decyzja szefa MON w tej sprawie ma pojawić się jeszcze dzisiaj.

Premier zwrócił się również do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego o monitorowanie i raportowanie sytuacji w sieci, jeśli chodzi o dezinformacje dotyczące zdarzeń na kolei. O manipulacjach w tej sprawie pisaliśmy w Konkret24

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: os/tr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

Donald Tusk Przejazd kolejowy PKP PLK
