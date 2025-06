Pomaska: nie wiem, czy Trzaskowski byłby na to gotowy

Pomaska o trzecim starcie Trzaskowskiego: myślę, że dzisiaj to sobie trudno wyobrazić Źródło: TVN24

Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej i członkini sztabu Rafała Trzaskowskiego mówiła w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o politycznej przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Oceniła, że "czas Rafała Trzaskowskiego się nie skończył". - Myślę, że jeszcze odegra niejedną rolę, chociaż na pewno nie w najbliższym czasie - powiedziała Pomaska.

- Polityka, zwłaszcza polska polityka, jest bardzo nieprzewidywalna, dynamiczna, ale nikt nie odmówi Rafałowi Trzaskowskiemu tego, że jest kompetentny, doświadczony - mówiła, zaznaczając, że nie słyszała, "żeby Rafał Trzaskowski popełnił jakiś kardynalny błąd, żeby położył tę kampanię".

Pomaska odpowiadała także na pytanie o trzeci start Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. - Myślę, że dzisiaj to sobie trudno wyobrazić. Trzeba to otwarcie powiedzieć. Nie jestem przekonana, czy Rafał Trzaskowski też byłby na to gotowy - przekazała Pomaska.

Posłanka nie chciała jednak odpowiedzieć wprost na pytanie, czy Trzaskowski mógłby zostać następcą Donalda Tuska. - Ja dzisiaj nie chcę składać żadnych deklaracji za Rafała Trzaskowskiego. Ale tak, uważam, że jest liderem dla nas wszystkich. Jest jedną z ważniejszych postaci polskiej polityki - zaznaczyła.

