Trybunał Konstytucyjny miał orzekać w pełnym składzie, jeden sędzia nieobecny. Rozprawy odroczone

czytaj dalej

W ogóle taki pomysł nie miał prawa powstać, a jego haniebna realizacja to nie jest żadna fuzja. To likwidacja jednej z najlepszych polskich firm- stwierdził na antenie TVN24 były prezes Lotosu Paweł Olechnowicz. Gość programu "Wstajesz i wiesz" odnosił się między innymi do ustaleń reportaży "Czarno na białym", które prześwietliły połączenie Orlenu i Lotosu.