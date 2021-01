Rzecznik Praw Obywatelskich o "narastającym dramacie kobiet". Apeluje do policji

Rzecznik Praw Obywatelskich odniósł się na Twitterze do opublikowania uzasadnienia wyroku w sprawie przepisów aborcyjnych. "Uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego to narastający dramat kobiet" - ocenił Adam Bodnar i zaapelował do policji, aby "uszanowała prawo obywateli do spontanicznego, pokojowego protestu".