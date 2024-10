W Warszawie rozpoczęła się konwencja Koalicji Obywatelskiej połączona z Radą Krajową Platformy Obywatelskiej. Podczas wydarzenia premier Donald Tusk ogłosi wieloletnią strategię migracyjną Polski.

Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej i konwencja Koalicji Obywatelskiej rozpoczęła się o godzinie 11. Mają być poświęcone przede wszystkim podsumowaniu mijającego roku od wyborów parlamentarnych i omówieniu bieżących spraw. Ma to być też - jak mówią politycy PO - mobilizacja działaczy i wyborców Platformy w rok po wyborach, a powoli także wejście w przyszłoroczne wybory prezydenckie.

- Będziemy mówić oczywiście o tym, co wydarzyło się przed rokiem, co w ciągu tego roku się wydarzyło. To nie będzie jakieś podsumowanie czy nudne wyliczanie setek zmian, które wprowadził rząd. Bardziej próba spojrzenia w przeszłość, nawiązania do tej atmosfery z wyborów 15 października i odpowiedzi na to, w którym miejscu się znajdujemy, w którym kierunku zmierzamy - powiedział w piątek w Sejmie szef kancelarii premiera Jan Grabiec.

Dodał, że poza kilkoma konkretami, o których będzie mowa, konwencja będzie okazją do oceny, na ile wizja funkcjonowania rządu została zrealizowana, i do określenia kierunku działań. - Nasi wyborcy muszą jasno wiedzieć, w którą stronę zmierza rząd - zaznaczył Grabiec.

Premier ma ogłosić strategię migracyjną Polski

Szef rządu ma ogłosić podczas wydarzenia wieloletnią strategię migracyjną Polski. - Premier uważa, że ten temat jest w tej chwili jednym z najważniejszych w Europie i jednym z najważniejszych dla przyszłości Polski - powiedział szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Dodał, że w jego resorcie pracowano wiele tygodni nad strategią. Prace nadzorował wiceminister Maciej Duszczyk.

We wtorek dokumentem ma się zająć Rada Ministrów. Jak wyjaśnił szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek, przyjęcie przez rząd uchwały ws. strategii migracyjnej będzie pociągało za sobą przyjęcie pakietu ustaw, regulujących m. in. kwestie przyznawania wiz. - My mamy już takie projekty ustaw w toku, pracuje nad nimi minister spraw zagranicznych, minister spraw wewnętrznych, minister nauki, minister pracy - powiedział Berek.

Premier Donald Tusk PAP/Michał Meissner

Donald Tusk mówił o migracji podczas wtorkowego wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarnego KO w Otwocku. Według rozmówców PAP, lider PO nie mówił o konkretnych rozwiązaniach, jakie mają się znaleźć w strategii migracyjnej, tylko głównie o wadze problemu, o tym, że jest to plan, który musi wdrożyć cała Europa. Uczulał też polityków PO, by w rozmowach z wyborcami tłumaczyć im, że napór migrantów od strony Białorusi jest realnym zagrożeniem, a sytuacja na granicy przypomina krajobraz wojenny. Jak zauważył jeden z polityków, część wyborców spodziewało się po Platformie innego stosunku do migrantów na granicy polsko-białoruskiej niż tego, który realizował rząd PiS.

W środę Donald Tusk zapowiedział, że polska strategia migracyjna będzie nie tylko programem walki z nielegalną migracją, ale będzie też nowoczesną polityką migracyjną obliczoną na lata, propozycją wobec całej Unii Europejskiej. Dodał, że będzie to wymagało zmiany paradygmatów polityki europejskiej. Wskazał, że zarówno Polska, jak i Unia Europejska są pod presją migracji wynikającej "z wojen, głodu, przeludnienia wokół Europy".

Autorka/Autor:pp/gp

Źródło: PAP