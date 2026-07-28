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Polska

Jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

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Trybunał Konstytucyjny
Stanisław Piotrowicz uzasadnia decyzję w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych jest niezgodna z konstytucją - orzekł upolityczniony Trybunał Konstytucyjny. "Wyrok" uzasadniał sędzia Stanisław Piotrowicz.

Rozporządzenie ministra cyfryzacji w zakresie, w jakim wprowadza wzory dokumentów w sprawie aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, jest niekonstytucyjne - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. "Wyrok" został wydany w trzyosobowym składzie: prezes TK Bogdan Święczkowski, Stanisław Piotrowicz i Wojciech Sych.

Decyzję Trybunału uzasadniał Piotrowicz, były poseł PiS.  - Badany przedmiot kontroli jest niezgodny z wzorcami, albowiem w kontrolowanym rozporządzeniu prawodawca uregulował materię zastrzeżoną konstytucyjnie, instytucję małżeństwa, zdefiniowaną w artykule 18 Ustawy Zasadniczej jako związek kobiety i mężczyzny - powiedział. Jak dodał, w tej sytuacji transkrypcja małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą "nie spełnia konstytucyjnego wymogu odmienności płci małżonków".

Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw

Chodzi o nowelizację rozporządzenia ws. wzorów aktów małżeństwa, którą pod koniec maja podpisali wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz szef MSWIA Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie ze zmianą, obowiązujące wcześniej nazwy rubryk "dane kobiety" i "dane mężczyzny" zostały zastąpione przez opcjonalne "dane mężczyzna/kobieta".

Zobacz też: Transkrypcja małżeństw "nie daje nic". Czyżby? >>>

Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw 22 maja. Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać od 23 sierpnia.  Rozporządzenie na początku czerwca zaskarżyli posłowie reprezentowani przez Marcina Warchoła (PiS).

Do uznania małżeństw jednopłciowych zobowiązuje Polskę zeszłoroczne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uwzględnione przez NSA. 

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Trybunał Konstytucyjny
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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