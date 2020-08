"Nie można obrazić nikogo symbolem, który się ceni i szanuje"

Ja do samej flagi tęczowej nic nie mam, ale stała się ona pewnego rodzaju elementem wojny ideologicznej - powiedział w programie "Tak jest" w TVN24 rzecznik prasowy Konfederacji Tomasz Grabarczyk, odnosząc się do incydentów podczas Marszu Powstania Warszawskiego. - Ludzie o odmiennej orientacji seksualnej są odczłowieczani, są pozbawiani czci, są traktowani jak ideologia - mówiła posłanka Lewicy Joanna Senyszyn.

W sobotę z ronda Romana Dmowskiego do placu Krasińskich przeszedł IX Marsz Powstania Warszawskiego zorganizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Roty Marszu Niepodległości pod hasłem "Niemieckie zbrodnie nierozliczone".

"Element wojny ideologicznej"

- Ja jestem wolnościowcem i uważam, że jeśli ktoś chce wywiesić flagę tęczową na balkonie w trakcie takiego wydarzenia i w takim dniu, to ma do tego prawo - stwierdził w TVN24 rzecznik prasowy Konfederacji Tomasz Grabarczyk. Zaznaczył jednocześnie, że uczestnicy marszu słusznie traktowali takie zachowanie jako "formę prowokacji".

Jak mówił, "osoby, które najczęściej wywieszają tę flagę, to ludzie, którzy urażają konserwatywne uczucia innych Polaków". - Ja jako osoba, która uznaje siebie za katolika, poczułem się urażony tym, że ktoś wywiesza tęczową flagę na pomniku Jezusa Chrystusa - wyznał Grabarczyk. Dodał, że czułby się urażony wywieszeniem w takim miejscu każdej flagi, symbolizującej jakiekolwiek poglądy polityczne.

- Ja do samej flagi (tęczowej - red.) nic nie mam. Stwierdzam fakt, że ta flaga stała się pewnego rodzaju elementem wojny ideologicznej - podkreślił Grabarczyk. Dodał, że nie zauważył, by z podobnym podejściem zrozumienia i tolerancji środowiska lewicowe podchodziły do szczerbca, miecza koronacyjnego Bolesława Chrobrego, symbolu, który znajduje się na sztandarach Młodzieży Wszechpolskiej.