Ten szczegół powtarza się na zdjęciach Nawrockiego. "Jak widać"

Prezydent Karol Nawrocki odbył w ostatnim czasie wizyty w Paryżu, Berlinie i Helsinkach, gdzie spotykał się z lokalnymi liderami. Reporter RMF FM Paweł Żuchowski we wpisie na platformie X zwrócił uwagę, że na oficjalnych zdjęciach z tych wydarzeń możemy zauważyć powtarzający się gest prezydenta - chodzi o palec wskazujący, skierowany w stronę rozmówcy.
"Kolejni liderzy, kolejne zdjęcie z palcem" - napisał.
Zdaniem korespondenta RMF FM w USA gest Nawrockiego może być nawiązaniem do tego, który wykonuje prezydent USA Donald Trump. "Klasyka u Trumpa. Teraz, jak widać, także u nas" - stwierdził dziennikarz.
Wspomniany gest widać na oficjalnych zdjęciach, udostępnionych przez kancelarię prezydenta.
Autorka/Autor: ms/lulu
Źródło: RMF FM, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mikołaj Bujak/KPRP