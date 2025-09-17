Ten szczegół powtarza się na zdjęciach Nawrockiego. "Jak widać"

Emmanuel Macron powitał Karola Nawrockiego przed Pałacem Elizejskim w Paryżu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Karol Nawrocki odbył w ostatnim czasie wizyty w Paryżu, Berlinie i Helsinkach, gdzie spotykał się z lokalnymi liderami. Reporter RMF FM Paweł Żuchowski we wpisie na platformie X zwrócił uwagę, że na oficjalnych zdjęciach z tych wydarzeń możemy zauważyć powtarzający się gest prezydenta - chodzi o palec wskazujący, skierowany w stronę rozmówcy.

"Kolejni liderzy, kolejne zdjęcie z palcem" - napisał.

Gest Karola Nawrockiego Karol Nawrocki Emmanuel Macron Źródło: Mikołaj Bujak/KPRP Karol Nawrocki Friedrich Merz Źródło: Mikołaj Bujak/KPRP Karol Nawrocki Alexander Stubb Źródło: Mikołaj Bujak/KPRP

Zdaniem korespondenta RMF FM w USA gest Nawrockiego może być nawiązaniem do tego, który wykonuje prezydent USA Donald Trump. "Klasyka u Trumpa. Teraz, jak widać, także u nas" - stwierdził dziennikarz.

Wspomniany gest widać na oficjalnych zdjęciach, udostępnionych przez kancelarię prezydenta.

Donald Trump i Karol Nawrocki w Gabinecie Owalnym Źródło: KPRP / Mikołaj Bujak

OGLĄDAJ: TVN24 HD