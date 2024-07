Kosiniak-Kamysz: służby państwa muszą działać w tych sprawach bezkompromisowo

- Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem pionu wojskowego prokuratury prowadzi to postępowanie. Obiecaliśmy, obejmując władzę, że będziemy działać skutecznie, rzetelnie i zgodnie z prawem i dbać o bezpieczeństwo państwa polskiego - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak ocenił, "jeżeli informacje, które podaje Żandarmeria Wojskowa i prokuratura potwierdzi sąd, to jest to niebywała afera, niebywały skandal". Zadeklarował, że winnych w takich sprawach należy "zawsze karać z najwyższą surowością". - Będziemy takie rzeczy zawsze piętnować i karać - zapewnił.

- Jeśli do tego dochodzi jeszcze jakiś element związany z pornografią dziecięcą, to jest to nie tylko skandaliczne, ale i obrzydliwe. Dlatego wszystkie służby państwa, czy te podległe Ministerstwu Obrony Narodowej czy pod Ministerstwo Sprawiedliwości muszą działać w tych sprawach bezkompromisowo, bez żadnej zwłoki i dobrze, że te zadania zostały podjęte - stwierdził szef MON.