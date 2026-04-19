Polska

Tarcia w PiS i wieczorna seria wpisów. "Ty mówisz o jedności?"

Stowarzyszenie Morawieckiego "sprzeczne ze statutem PiS"
W sobotę wieczorem na portalu X starli się Marcin Horała z Tobiaszem Bocheńskim. Polityków PiS reprezentujących dwa różne obozy wewnątrz partii poróżniły refleksje po wypowiedziach Mateusza Morawieckiego i Patryka Jakiego.

W sobotę w mediach ukazały się rozmowy z dwoma wiceprezesami PiS - Mateuszem Morawieckim i Patrykiem Jakim. Wywiady wywołały falę komentarzy działaczy PiS i zaogniły sytaucję wywołaną założeniem nowego stowarzyszenia przez byłego premiera pomimo ultimatum ze strony Jarosława Kaczyńskiego.

"Gdyby nas wyrzucono z PiS". Sprawa Morawieckiego na ostrzu noża

Marcin Złotkowski

"Widać jak na dłoni kto wycisza spory, chce mówić o tym, jak prezentować pozytywny program dla Polaków i odbierać poparcie Tuskowi w każdej grupie elektoratu" - napisał Marcin Horała, stronnik Morawieckiego i wiceprezes nowego stowarzyszenia.

"Ty mówisz o jedności?"

Szybko na jego wpis zareagował europoseł PiS Tobiasz Bocheński. "Doprowadziliście do sytuacji w której wszystkie media w Polsce rozpisują się o podziale w PiS, a teraz udajesz, że nic się nie stało? Założyliście polityczne stowarzyszenie i je ogłosiliście, nie tylko bez zgody, ale i wbrew woli naszego lidera Pana Prezesa, a Ty mówisz o jedności? Odmówiliście zastosowania się do wyrażonych publicznie i bezdyskusyjnie instrukcji Pana Prezesa Kaczyńskiego, a mówicie o lojalności względem Prawa i Sprawiedliwości? Teraz wchodzisz sobie na X i obrażasz wiceprezesa partii Patryka Jakiego (...)? Co to ma być?" - napisał.

Odpowiedział też na słowa Horały: "widać oczywiście, jak różnie mamy naostrzone kredki w naszym piórniku".

"Myślicie, że - mówiąc Twoim językiem - wyborcy oraz politycy to nienajostrzejsze kredki, którzy nie rozumieją co się dzieje?" - skomentował Bocheński.

"Miejsca na listach nie będzie". Kaczyński o stowarzyszeniu Morawieckiego

Jacek Sasin, polecając wywiad z Patrykiem Jakim, nawołuje do jedności. "Kto dąży do rozłamu (ku radości obozu Tuska), niech jak najszybciej zawróci z tej drogi ku katastrofie!" - napisał.

"Patryk Jaki naucza o lojalnoaci i graniu do jednej bramki, przeoczył tylko drobną okoliczność, wiekszość swojej kariery był poza PiS (PO, SP, SuwPol) a w 2011 z kolegami wyszedł i próbował rozbić PiS a później przez 10 lat z nim konkurował" - skomentował wypowiedź Patryka Jakiego Waldemar Buda, który dołączył do stowarzyszenia Morawieckiego.

W podobny ton uderzył Piotr Mueller. "Dzisiaj jak na dłoni widać różnicę podejść. Premier Mateusz Morawiecki mówi o tym jak poszerzać poparcie dla PiS, jak wrócić do tego co było możliwe w 2019 roku. Mówi o jedności. Duet Patryk Jaki i Jacek Kurski (rozbijający PiS w 2011) w skoordynowanych wypowiedziach w swoich wywiadach próbują wbić ponownie klin w nasze środowisko. Panowie przestańcie".

"Wyborcy PiS, co widać powszechnie, oczekują walki ramię w ramię o nasz wspólny sukces i zwycięstwo nad Tuskiem, a nie zaczepek w mediach. Tym się zajmijmy drogi Kolego" - zwrócił się do Bocheńskiego Szymon Szynkowski vel Sęk.

Jaki pisze o akcji prowadzonej przez "MM"

Głos zabrał także Patryk Jaki, który zaatakował byłego premiera. "Czy akcja, którą od pierwszego dnia ogłoszenia Przemysława Czarnka prowadzi MM ze swoimi ludźmi pomaga PiS czy PO? Niech każdy w swoim sumieniu sobie odpowie a wszystko ułoży się w całość" - napisał na portalu X.

"Jedyny mój cel? Polska bez Tuska! Reszta to didaskalia" - podsumował to wszystko Mateusz Morawiecki.

Filip Czekała
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica