Prezydent Andrzej Duda przyjął rezygnację Tadeusza Kościńskiego z funkcji ministra finansów

Dymisja Kościńskiego w związku z chaosem wokół Polskiego Ładu

O rezygnacji Kościńskiego poinformowała 7 lutego rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Tego dnia w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zebrało się kierownictwo ugrupowania. Politycy przez około cztery godziny rozmawiali na temat ewentualnych zmian w rządzie, w związku z chaosem, jaki wprowadził Polski Ład. Po zakończeniu obrad rzeczniczka partii poinformowała, że "ścisłe kierownictw PiS zaakceptowało decyzję ministra Tadeusza Kościńskiego o rezygnacji". - Jest to oczywiście podyktowane tym, że minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną za niedociągnięcia, jakie miały miejsce przy wdrażaniu nowych zasad podatkowych - oświadczyła. Szef PiS Jarosław Kaczyński ocenił w niedawnym wywiadzie, że ci, którzy przygotowywali wprowadzenie Polskiego Ładu "na poziomie politycznym, półpolitycznym - niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe, i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli". Zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji personalnych.

Polski Ład

Podatkowa część Polskiego Ładu weszła w życie 1 stycznia tego roku. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł.