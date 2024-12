Hołownia: Romanowski jest usprawiedliwiony jako poseł. Nie jako człowiek

Były wiceminister sprawiedliwości i poseł PiS Marcin Romanowski - podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - od zeszłego czwartku jest poszukiwany listem gończym. 9 grudnia sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie polityka. Po tej decyzji policjanci przeszukiwali adresy, pod którymi mógł przebywać, ale go nie znaleźli.

W środę do sądu skierowany został wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania wobec Romanowskiego , a prokuratorzy zwrócili się wcześniej do krajowego biura Interpolu o wydanie czerwonej noty w sprawie podejrzanego.

Jak mówił w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia , do momentu "efektywnego pozbawienia wolności" Romanowskiemu musi być wypłacane uposażenie poselskie i środki na jego biuro. Wyjaśnił też, że do 23 grudnia nieobecność Romanowskiego na posiedzeniach Sejmu jest usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim .

Kwestia wynagrodzenia Romanowskiego. "Jesteśmy umówieni z policją"

W czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" Hołownia powtórzył, że Romanowski jest "do 23 grudnia na zwolnieniu", które zostało wystawione w Polsce. - Jest usprawiedliwiony jako poseł. Natomiast nie jest usprawiedliwiony jako obywatel, jako człowiek. Nie można robić takich rzeczy. Tym bardziej, jak się było wiceministrem sprawiedliwości - uważa Hołownia.

Sejm przestanie wypłacać uposażenie poselskie, gdy Romanowski zostanie zatrzymany. Hołownia tłumaczył, że aresztowany poseł traci przywileje związane z wykonywaniem mandatu. - Jesteśmy umówieni z policją, która przekaże natychmiast informacje o zatrzymaniu do komendanta Straży Marszałkowskiej. On mi przekaże te informacje, wtedy my przestajemy wypłacać mu uposażenie poselskie i przejmujemy prowadzenie jego biura poselskiego jako Kancelaria Sejmu - mówił.