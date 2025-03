"Sorry, panie pośle, takie są reguły". Hołownia reaguje na "skamlącą chihuahuę"

Nie można nikogo porównywać do chihuahua, tym bardziej skamlącej. Myślę, że panu Słamowirowi Mentzenowi puszczają nerwy - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia o kandydacie Konfederacji na prezydenta. Dodał, że "będzie wniosek do komisji etyki".

Słowa kandydata Konfederacji na prezydenta Sławomira Mentzena padły we wtorek, gdy odnosił się do wypowiedzi Hołowni z końca lutego. Kandydat Polski 2050 na prezydenta pytany wówczas o wzrastające wyniki Mentzena w sondażach, powiedział, że "będzie walczył z nim do ostatniej kropli politycznej krwi, bo to jest szkodnik, to jest pasożyt na tym, co dzisiaj chcemy w Polsce budować", a "zmiana, którą oferuje Mentzen, jest ręka w rękę z AfD, czyli z gośćmi, którzy chcą nas wepchnąć w ręce ruskich".