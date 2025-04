Sztab Trzaskowskiego zawiadamia prokuraturę. Nawiązuje do debaty

Przedstawiciel Telewizji Republika usiłował wejść na debatę na hali sportowej w Końskich Źródło: TVN24

Szefowa sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego Wioletta Paprocka zapowiedziała skierowanie zawiadomienia do prokuratury "w związku z wydarzeniami, do których doszło w Końskich przed rozpoczęciem debaty prezydenckiej".

"Agresja nie przejdzie ! Kierujemy zawiadomienie do prokuratury w związku z wydarzeniami, do których doszło w Końskich przed rozpoczęciem debaty prezydenckiej. Mówimy o zniszczeniu hali, próbach siłowego wtargnięcia do środka mimo jasnych wezwań o zaprzestanie natarcia, a także o awanturach i aktach agresji ze strony ludzi PiS oraz Telewizji Republika, którzy działali ramię w ramię" - przekazała w poniedziałek po południu w serwisie X Wioletta Paprocka.

Oceniła, że była to "próba brutalnego zakłócenia demokratycznego wydarzenia".

"W państwie prawa takie działania muszą spotkać się z jednoznaczną i stanowczą reakcją - zarówno prawną, jak i społeczną. Agresja, zastraszanie i prowokacje nie mogą być akceptowane jako element życia publicznego. Demokracja wymaga szacunku, uczciwości i zasad - a nie przemocy i politycznego teatru. Polki i Polacy oczekują debaty, ale prowadzonej z klasą, bez atmosfery nagonki i chaosu" - napisała Paprocka.

Debata w Końskich

W piątek wieczorem w Końskich odbyła się debata prezydencka. Rafał Trzaskowski zaproponował debatę jeden na jeden Karolowi Nawrockiemu, jednak po tym, jak kilkoro ubiegających się o prezydenturę zadeklarowało przyjazd do miasta, format rozszerzono.

Właściwie do momentu rozpoczęcia nie było pewne, kto weźmie w niej udział. Ostatecznie debatowało ośmiu z 13 zarejestrowanych kandydatów: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Magdalena Biejat, Krzysztof Stanowski, Joanna Senyszyn, Marek Jakubiak i Maciej Maciak.

Wcześniej osobne wydarzenie na rynku miejskim zorganizowała związana finansowo z PiS Telewizja Republika, ale nie wszyscy się tam pojawili.