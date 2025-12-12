Ostatnia prosta przed "Weekendem Cudów". Wszystkie rodziny znalazły darczyńców

Weekend cudów jest tuż za rogiem Źródło: TVN24

W tym roku świąteczne paczki trafią do około 20 tysięcy rodzin. To o około trzy tysiące więcej niż przed rokiem.

By dołączyć do akcji, wystarczyło wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i wybrać rodzinę. Każda rodzina ma swojego wolontariusza, który poznał jej historię i szczegółowo opisał. Odpowiadał na wszelkie pytania dotyczące potrzeb rodziny czy transportu paczek.

Darczyńcy mogli się zgłaszać do piątku. Tuż po godzinie 21 zgłosili się darczyńcy dla ostatniej potrzebującej rodziny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zupa z byle czego i pocerowane rajstopy. Tak się żyje w polskim Biedańsku

"Weekend cudów" przypada na 13 i 14 grudnia, kiedy to paczki powinny trafić do potrzebujących.

Przygotowanie Szlachetnej Paczki dla wybranej rodziny nie jest trudne, a organizacja prowadzi infolinię dla zainteresowanych, gdzie można dostać w tej sprawie pomoc. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Poradniku Darczyńcy, w sekcji "Kontakt".

"Fantastyczna akcja"

W jednym z magazynów paczki pakują aktorka Julia Kamińska i biegaczka oraz lekkoatletka Joanna Jóźwik.

- Spotkałyśmy się tutaj w większej grupie przyjaciółek i podopiecznych Krystiana Stopki ponieważ łączy nas wspaniały manager, który swoje korzenie ma właśnie w Szlachetnej paczce. Połączyłyśmy siły i pakujemy prezenty dla podopiecznych Szlachetnej Paczki, dla dwóch rodzin – powiedziała Julia Kamińska.

Joanna Jóźwik pytana o zawartość paczki wyjaśniła, że to podstawowe produkty: środki czystości, ryż. - Widzę, że są to bardzo proste produkty, które przydadzą się w kuchni. Widzę też poduszkę, a jedna pani poprosiła o pralkę - powiedziała sportowczyni. Kamińska dodała, że obie przygotowywane przez nie paczki trafią do mam samodzielnie wychowujących dzieci.

- Być może ktoś nie wie, że jest taka fantastyczna akcja jak Szlachetna Paczka i właśnie do tych osób się zwracamy, żeby wejść na stronę Szlachetnej Paczki i poczytać, jakie ludzie mają potrzeby – zaapelowała aktorka.

Pomóc może każdy. Koszt niektórych paczek - tak jak tej zawierającej pralkę - jest wysoki, ale rozłożony na kilka lub kilkanaście osób znacząco maleje. - Szlachetna paczka pokazuje, że warto się zgromadzić w gronie przyjaciół, w gronie rodziny, i wtedy te wydatki są naprawdę malutkie - przekonuje Jóźwik.

