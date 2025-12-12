Logo strona główna
Polska

Ostatnia prosta przed "Weekendem Cudów". Wszystkie rodziny znalazły darczyńców

Szlachetna Paczka
Weekend cudów jest tuż za rogiem
Źródło: TVN24
Wszystkie potrzebujące rodziny będą mogły liczyć na wymarzoną paczkę. W piątek wieczorem znaleźli się darczyńcy dla wszystkich na liście. A już w sobotę finał akcji Szlachetnej Paczki, znany jako "Weekend Cudów".

W tym roku świąteczne paczki trafią do około 20 tysięcy rodzin. To o około trzy tysiące więcej niż przed rokiem.

By dołączyć do akcji, wystarczyło wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i wybrać rodzinę. Każda rodzina ma swojego wolontariusza, który poznał jej historię i szczegółowo opisał. Odpowiadał na wszelkie pytania dotyczące potrzeb rodziny czy transportu paczek.

Darczyńcy mogli się zgłaszać do piątku. Tuż po godzinie 21 zgłosili się darczyńcy dla ostatniej potrzebującej rodziny.

Zupa z byle czego i pocerowane rajstopy. Tak się żyje w polskim Biedańsku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zupa z byle czego i pocerowane rajstopy. Tak się żyje w polskim Biedańsku

"Weekend cudów" przypada na 13 i 14 grudnia, kiedy to paczki powinny trafić do potrzebujących.

Przygotowanie Szlachetnej Paczki dla wybranej rodziny nie jest trudne, a organizacja prowadzi infolinię dla zainteresowanych, gdzie można dostać w tej sprawie pomoc. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Poradniku Darczyńcy, w sekcji "Kontakt".

"Fantastyczna akcja"

W jednym z magazynów paczki pakują aktorka Julia Kamińska i biegaczka oraz lekkoatletka Joanna Jóźwik.

- Spotkałyśmy się tutaj w większej grupie przyjaciółek i podopiecznych Krystiana Stopki ponieważ łączy nas wspaniały manager, który swoje korzenie ma właśnie w Szlachetnej paczce. Połączyłyśmy siły i pakujemy prezenty dla podopiecznych Szlachetnej Paczki, dla dwóch rodzin – powiedziała Julia Kamińska.

Joanna Jóźwik pytana o zawartość paczki wyjaśniła, że to podstawowe produkty: środki czystości, ryż. - Widzę, że są to bardzo proste produkty, które przydadzą się w kuchni. Widzę też poduszkę, a jedna pani poprosiła o pralkę - powiedziała sportowczyni. Kamińska dodała, że obie przygotowywane przez nie paczki trafią do mam samodzielnie wychowujących dzieci.

- Być może ktoś nie wie, że jest taka fantastyczna akcja jak Szlachetna Paczka i właśnie do tych osób się zwracamy, żeby wejść na stronę Szlachetnej Paczki i poczytać, jakie ludzie mają potrzeby – zaapelowała aktorka.

Pomóc może każdy. Koszt niektórych paczek - tak jak tej zawierającej pralkę - jest wysoki, ale rozłożony na kilka lub kilkanaście osób znacząco maleje. - Szlachetna paczka pokazuje, że warto się zgromadzić w gronie przyjaciół, w gronie rodziny, i wtedy te wydatki są naprawdę malutkie - przekonuje Jóźwik.

"To jest Warszawa i jeszcze pół"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To jest Warszawa i jeszcze pół"

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini,fil/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Szlachetna Paczka
