Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. W całej Polsce brakuje ich prawie pięć tysięcy

Weekend Cudów Szlachetnej Paczki dopiero w grudniu, ale fundacja już szuka wolontariuszy, dzięki którym znów uda się dotrzeć do najbardziej potrzebujących. Od tego ile osób się zgłosi zależy, ilu osobom uda się pomóc. Zgłosić może się każdy. Żeby to zrobić, nie trzeba nawet wychodzić z domu.

Szlachetna Paczka szacuje, że w całej Polsce brakuje około 4,7 tys. wolontariuszy. Największe braki są w województwach: mazowieckim, małopolskim i śląskim. Chociaż słynny już Weekend Cudów tradycyjnie odbywa się zawsze w grudniu, to przygotowania do niego ruszają znacznie wcześniej.

- Mamy początek września, jeszcze jest piękna pogoda. Myślimy raczej o wakacjach i o tym jak się orzeźwić, a nie o tym, co będzie zimą. Ale trzeba pamiętać, że wokół nas są osoby, dla których ta myśl o zimie jest bardzo trudna - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia "Wiosna", które co roku organizuje Szlachetną Paczkę.

I przypomina, że niestety w Polsce jest coraz więcej ubogich osób. A wśród nich są zarówno seniorzy jak i rodziny wielodzietne. - Dlatego szukamy wolontariuszy. Każda taka osoba to szansa na zmianę mniej więcej w trzech rodzinach. To oznacza, że ma się wpływa na życie około 12 osób - opowiada prezesa stowarzyszenia.

Szlachetna Paczka potrzebuje wolontariuszy. Robi nabór do dobrej roboty

Jak dołączyć do zespołu?

To właśnie wolontariusze sprawdzają historie rodzin, które chcą skorzystać z pomocy i spisują, czego im potrzeba. Później łączą rodziny z darczyńcami. - Potrzeba pomocy innym i chęć zaangażowania się w inicjatywę społeczną tkwiła we mnie od dawna. Znam wielu wolontariuszy, którzy działają i są w Szlachetnej Paczce już od wielu lat i ich historie i zaangażowanie oraz satysfakcja i duma sprawiły, że w tym roku powiedziałam sobie: ja też mogę i chcę pomagać innym - mówi Małgorzata Szefler, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

Jak dodaje Szefler, wolontariat jest też świetną okazją do tego, żeby lepiej poznać siebie. Pozwala też lepiej rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne. - To też okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi i zawiązać nowe znajomości a nawet przyjaźnie - dodaje wolontariuszka.