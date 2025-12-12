Ostatnia prosta przed "Weekendem Cudów". Rodziny czekają na pomoc

Weekend cudów jest tuż za rogiem Źródło: TVN24

W tym roku świąteczne paczki trafią do około 20 tysięcy rodzin. To o około trzy tysiące więcej niż przed rokiem.

By dołączyć do akcji wystarczy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i wybrać rodzinę. Każda rodzina ma swojego wolontariusza, który poznał jej historię i szczegółowo opisał. Odpowie na wszelkie pytania dotyczące potrzeb rodziny czy transportu paczek.

Na darczyńców wciąż czeka 181 rodzin. Jak podają organizatorzy - najwięcej na Dolnym Śląsku.

Darczyńcy mogą się zgłaszać do piątku. Ale paczkę można przygotować nawet w weekend.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zupa z byle czego i pocerowane rajstopy. Tak się żyje w polskim Biedańsku

- Nie wyobrażam sobie, żeby stanąć przed kimś, kto myśli, że dostanie paczkę i dostał nadzieję od wolontariuszy, a teraz ci sami wolontariusze będą musieli powiedzieć: "dla ciebie zabrakło, ciebie nikt nie wybrał" - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatorka Szlachetnej Paczki.

"Weekend cudów" przypada na 13 i 14 grudnia, kiedy to paczki powinny trafić do potrzebujących.

Przygotowanie Szlachetnej Paczki dla wybranej rodziny nie jest trudne, a organizacja prowadzi infolinię dla zainteresowanych, gdzie można dostać w tej sprawie pomoc. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Poradniku Darczyńcy, w sekcji "Kontakt".

"Fantastyczna akcja"

W jednym z magazynów paczki pakują aktorka i Julia Kamińska i biegaczka oraz lekkoatletka Joanna Jóźwik.

- Spotkałyśmy się tutaj w większej grupie przyjaciółek i podopiecznych Krystiana Stopki ponieważ łączy nas wspaniały manager, który swoje korzenie ma właśnie w Szlachetnej paczce. Połączyłyśmy siły i pakujemy prezenty dla podopiecznych Szlachetnej Paczki, dla dwóch rodzin – powiedziała Julia Kamińska.

Joanna Jóźwik pytana o zawartość paczki wyjaśniła, że to podstawowe produkty: środki czystości, ryż. - Widzę, że są to bardzo proste produkty, które przydadzą się w kuchni. Widzę też poduszkę, a jedna pani poprosiła o pralkę - powiedziała sportowczyni. Kamińska dodała, że obie przygotowywane przez nie paczki trafią do mam samodzielnie wychowujących dzieci.

- Być może ktoś nie wie, że jest taka fantastyczna akcja jak Szlachetna Paczka i właśnie do tych osób się zwracamy, żeby wejść na stronę Szlachetnej Paczki i poczytać, jakie ludzie mają potrzeby – zaapelowała aktorka.

Pomóc może każdy. Koszt niektórych paczek - tak jak tej zawierającej pralkę - jest wysoki, ale rozłożony na kilka lub kilkanaście osób znacząco maleje. - Szlachetna paczka to pokazuje, że warto się zgromadzić w gronie przyjaciół, w gronie rodziny, i wtedy te wydatki są naprawdę malutkie - przekonuje Jóźwik.

