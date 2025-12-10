Logo strona główna
Polska

Szlachetna Paczka. Dwa dni do końca akcji, na pomoc wciąż czeka dwa tysiące rodzin

Tegoroczna edycja Szlachetnej Paczki skupi się na pomocy powodzianom.
Trwa akcja Szlachetna Paczka
Źródło: TVN24
Do końca tegorocznej akcji Szlachetnej Paczki zostały dwa dni. Choć liczba darczyńców ciągle rośnie, na swoich Mikołajów wciąż czeka około dwóch tysięcy rodzin. Jak przekonują osoby z organizującego akcję Stowarzyszenia Wiosna, stworzenie paczki dla potrzebujących jest bardzo proste i można to zrobić bez wychodzenia z domu.
Kluczowe fakty:
  • Aby pomóc w ramach Szlachetnej Paczki wystarczy wejść na stronę akcji, wybrać rodzinę i skontaktować się z wolontariuszem.
  • W tym roku na pomoc czeka trzy tysiące rodzin więcej niż w roku ubiegłym.
  • Do końca akcji zostały dwa dni. Już w ten weekend w ramach "weekendu cudów" paczki trafią do potrzebujących.

Ogólnopolska akcja Szlachetna Paczka co roku w połowie grudnia pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku również udostępnia w internecie bazę rodzin, którym można pomóc w ramach 25. już edycji akcji. Świąteczne prezenty trafią do potrzebujących podczas "weekendu cudów" 13 i 14 grudnia.

W tym roku pomocy w ramach Szlachetnej Paczki potrzebuje o trzy tysiące więcej rodzin niż w roku ubiegłym. W związku z tym potrzebne jest również więcej darczyńców. Do końca zbiórki zostały dwa dni, tymczasem wciąż ok. dwa tysiące rodzin czeka na swoich Mikołajów.

Może się wydawać, że stworzenie paczki i zawiezienie jej do potrzebujących to wymagające zadanie, jednak nic bardziej mylnego. Jak przekonują organizatorzy akcji ze Stowarzyszenia Wiosna, można ją zrobić w kilka godzin i to bez wychodzenia z domu - potrzebne rzeczy możemy kupić przez internet i mieć je u siebie już na drugi dzień. Sprawę ułatwia fakt, że najbliższa niedziela, kiedy wciąż możemy kupować rzeczy do paczki i dostarczyć je w ramach "weekendu cudów", to niedziela handlowa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Mała bohaterka" Łucja potrzebuje wsparcia. Rodzina czeka na darczyńcę

"Mała bohaterka" Łucja potrzebuje wsparcia. Rodzina czeka na darczyńcę

Wyjechali z Biedańska, ale tylko "dwa przystanki dalej". "Różni ich 300-400 złotych"

Wyjechali z Biedańska, ale tylko "dwa przystanki dalej". "Różni ich 300-400 złotych"

Szlachetna Paczka - jak pomóc

Na stronie internetowej Szlachetnej Paczki znajduje się numer infolinii, gdzie można zadzwonić i upewnić się, jak przygotować paczkę oraz czy na pewno zdążymy to zrobić. Można tam również uzyskać pomoc w znalezieniu takiej rodziny, której jesteśmy w stanie pomóc.

Kiedy już zdecydujemy się na pomoc wystarczy, że wejdziemy na stronę Szlachetnej Paczki, gdzie wybieramy swoje województwo, miejscowość oraz dzielnicę (w przypadku dużych miast) i czytamy opisy rodzin. Należy pamiętać, że po wybraniu rodziny jest się jej jedynym darczyńcą.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mieszkania na ostatnich piętrach jak zakłady karne

Mieszkania na ostatnich piętrach jak zakłady karne

Marcin Zaborski
"Tuż obok nas żyją ludzie, dla których to nasze nic znaczy wszystko"

"Tuż obok nas żyją ludzie, dla których to nasze nic znaczy wszystko"

Po wybraniu rodziny wyświetlą nam się trzy kluczowe potrzeby, które należy spełnić - zazwyczaj jest to żywność i środki czystości, czasami opał lub odzież. W momencie wyboru i podania swojego numeru telefonu oraz adresu e-mail otrzymujemy mailem historię rodziny oraz kontakt do wolontariusza, który u niej był i ją zna. Udzieli nam informacji, co jest najważniejsze dla rodziny, bez czego sobie nie poradzą, jak również uzgodni z termin i sposób dostarczenia większych rzeczy, takich jak łóżko, opał, czy sprzęty AGD. Wolontariusze pomagają w zorganizowaniu transportu opłaconych przez nas przedmiotów ze sklepu do potrzebującego, bez potrzeby przewożenia tego przez darczyńców.

W Polsce w skrajnym ubóstwie żyje niemal dwa miliony osób

W rozmowie z tvn24.pl Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki, mówiła, że ludzie często nie zdają sobie sprawy w jakich warunkach żyją osoby, które czekają na taką pomoc.

"Ktoś żyje w spalonym domu, ktoś chodzi cały rok w tenisówkach"
Dowiedz się więcej:

"Ktoś żyje w spalonym domu, ktoś chodzi cały rok w tenisówkach"

- Ludzie nie zdają sobie często sprawy z tego, że to jest taka bieda. Że naprawdę ktoś nie ma łóżka. Naprawdę ktoś żyje w domu, który się spalił, w którym nikt nie powinien mieszkać. Że ktoś chodzi cały rok w tenisówkach, że dzieci nie jedzą obiadu - wymienia Sadzik. Przypomniała, że w Polsce w skrajnym ubóstwie żyje niemal dwa miliony osób, w tym 370 tysięcy dzieci.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mart//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jarosław Paczyński/Szlachetna Paczka

