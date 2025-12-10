Szlachetna Paczka. Dwa dni do końca akcji, na pomoc wciąż czeka dwa tysiące rodzin

Trwa akcja Szlachetna Paczka Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Aby pomóc w ramach Szlachetnej Paczki wystarczy wejść na stronę akcji, wybrać rodzinę i skontaktować się z wolontariuszem.

W tym roku na pomoc czeka trzy tysiące rodzin więcej niż w roku ubiegłym.

Do końca akcji zostały dwa dni. Już w ten weekend w ramach "weekendu cudów" paczki trafią do potrzebujących.

Ogólnopolska akcja Szlachetna Paczka co roku w połowie grudnia pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku również udostępnia w internecie bazę rodzin, którym można pomóc w ramach 25. już edycji akcji. Świąteczne prezenty trafią do potrzebujących podczas "weekendu cudów" 13 i 14 grudnia.

W tym roku pomocy w ramach Szlachetnej Paczki potrzebuje o trzy tysiące więcej rodzin niż w roku ubiegłym. W związku z tym potrzebne jest również więcej darczyńców. Do końca zbiórki zostały dwa dni, tymczasem wciąż ok. dwa tysiące rodzin czeka na swoich Mikołajów.

Może się wydawać, że stworzenie paczki i zawiezienie jej do potrzebujących to wymagające zadanie, jednak nic bardziej mylnego. Jak przekonują organizatorzy akcji ze Stowarzyszenia Wiosna, można ją zrobić w kilka godzin i to bez wychodzenia z domu - potrzebne rzeczy możemy kupić przez internet i mieć je u siebie już na drugi dzień. Sprawę ułatwia fakt, że najbliższa niedziela, kiedy wciąż możemy kupować rzeczy do paczki i dostarczyć je w ramach "weekendu cudów", to niedziela handlowa.

Szlachetna Paczka - jak pomóc

Na stronie internetowej Szlachetnej Paczki znajduje się numer infolinii, gdzie można zadzwonić i upewnić się, jak przygotować paczkę oraz czy na pewno zdążymy to zrobić. Można tam również uzyskać pomoc w znalezieniu takiej rodziny, której jesteśmy w stanie pomóc.

Kiedy już zdecydujemy się na pomoc wystarczy, że wejdziemy na stronę Szlachetnej Paczki, gdzie wybieramy swoje województwo, miejscowość oraz dzielnicę (w przypadku dużych miast) i czytamy opisy rodzin. Należy pamiętać, że po wybraniu rodziny jest się jej jedynym darczyńcą.

Po wybraniu rodziny wyświetlą nam się trzy kluczowe potrzeby, które należy spełnić - zazwyczaj jest to żywność i środki czystości, czasami opał lub odzież. W momencie wyboru i podania swojego numeru telefonu oraz adresu e-mail otrzymujemy mailem historię rodziny oraz kontakt do wolontariusza, który u niej był i ją zna. Udzieli nam informacji, co jest najważniejsze dla rodziny, bez czego sobie nie poradzą, jak również uzgodni z termin i sposób dostarczenia większych rzeczy, takich jak łóżko, opał, czy sprzęty AGD. Wolontariusze pomagają w zorganizowaniu transportu opłaconych przez nas przedmiotów ze sklepu do potrzebującego, bez potrzeby przewożenia tego przez darczyńców.

W Polsce w skrajnym ubóstwie żyje niemal dwa miliony osób

W rozmowie z tvn24.pl Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki, mówiła, że ludzie często nie zdają sobie sprawy w jakich warunkach żyją osoby, które czekają na taką pomoc.

- Ludzie nie zdają sobie często sprawy z tego, że to jest taka bieda. Że naprawdę ktoś nie ma łóżka. Naprawdę ktoś żyje w domu, który się spalił, w którym nikt nie powinien mieszkać. Że ktoś chodzi cały rok w tenisówkach, że dzieci nie jedzą obiadu - wymienia Sadzik. Przypomniała, że w Polsce w skrajnym ubóstwie żyje niemal dwa miliony osób, w tym 370 tysięcy dzieci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD