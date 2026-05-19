To warto wiedzieć Wylot Ziobry, Pentagon odpowiada "Faktom" TVN, alarm WHO

Reuters: Ziobro dostał się do USA dzięki wiceszefowi dyplomacji USA. Relacja Marcina Wrony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt 24

1. Nowe informacje o wylocie Ziobry

Agencja Reuters poinformowała, że to wiceszef dyplomacji USA Christopher Landau polecił urzędnikom Departamentu Stanu wydanie wizy Zbigniewowi Ziobrze. Według agencji miał to przedstawiać jako "kwestię bezpieczeństwa narodowego".

Według Radia Zet były minister sprawiedliwości wyleciał z Mediolanu 9 maja. Boeing 777-222(ER) linii lotniczych United Airlines opuścił port lotniczy Mediolan-Malpensa, z opóźnieniem, o godzinie 11:56 - twierdzi portal Radia Zet, powołując się na źródła z włoskiego lotniska. Trzy dni później miała dołączyć do niego żona Patrycja Kotecka-Ziobro.

2. Pentagon o wycofaniu wojsk USA z Polski

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona zapytał Pentagon o to, czy obecność wojsk amerykańskich w Polsce zostanie zmniejszona do sześciu tysięcy i czy w miejsce jednostki z Fort Hood przyjadą do nas inni żołnierze.

"To nie była nieoczekiwana, nagła decyzja i byłoby nieprawdziwe informowanie, że było inaczej" - przekazał w odpowiedzi pełniący obowiązki rzecznik Joel Valdez. Dodał, że Pentagon nie ma nic do dodania w tej sprawie.

3. Alarm WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego (PHEIC). Powodem jest gwałtowny wybuch epidemii eboli w Afryce Środkowej.

Wirus rozprzestrzenia się w Demokratycznej Republice Konga i sąsiedniej Ugandzie. Według dotychczasowych danych zmarło 80 osób, ale eksperci zastrzegają, że rzeczywista skala epidemii może być większa.

4. Rozmowa z mamą Danusi

- Danusia została zamordowana. Nigdy nie dowiemy się dlaczego - mówi mama 11-latki, która po raz pierwszy zdecydowała się opowiedzieć przed kamerą o tragedii swojej córki, do której doszło w Jeleniej Górze. W szczerej i poruszającej rozmowie z reporterką "Faktów" TVN Adrianną Otrębą wspomina ostatni dzień życia Danusi oraz moment, który na zawsze zmienił życie całej rodziny.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński komentował w "Kropce nad i" w TVN24 postępowanie służb w sprawie zabójstwa 11-latki. Zapowiedział wyjaśnienie sprawy.

5. Prokuratura o nagraniu z interwencji u Sakiewicza

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjantów, którzy interweniowali w mieszkaniu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza.

Prokuratura nie wyklucza, że zdecyduje się na publikację nagrań z kamer funkcjonariuszy. Problemem jest fakt, że film "mógłby narazić na śmieszność" Sakiewicza, który był "niekompletnie ubrany od pasa w dół".

6. Trump wstrzymał atak na Iran

"Zostałem poproszony (…) o wstrzymanie się z planowanym atakiem wojskowym na Islamską Republikę Iranu, który był zaplanowany na jutro" - przekazał w poniedziałek prezydent USA Donald Trump.

Jak wyjaśnił, "trwają obecnie poważne negocjacje". "Ich zdaniem, jako wielkich przywódców i sojuszników, zostanie zawarte porozumienie, które będzie bardzo akceptowalne dla Stanów Zjednoczonych, a także dla wszystkich krajów na Bliskim Wschodzie i poza nim" - przekazał.