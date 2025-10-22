Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szef SKW o poświadczeniu Cenckiewicza: absolutnie go nie ma

Sławomir Cenckiewicz
Kierwiński: BBN musi być informowany, ale pisma będą kierowane nie do Cenckiewicza
Źródło: TVN24
Czy szef BBN Sławomir Cenckiewicz ma dostęp do informacji niejawnych? - Według mojej najlepszej wiedzy i według faktów absolutnie nie - mówił w "Faktach po Faktach" szef SKW generał Jarosław Stróżyk. Pytany o powód odebrania poświadczeń, odparł, że nie może o tym mówić. Przyznał jednak, że procedura wnioskowania o dostęp obejmuje specjalną, obszerną ankietę. - Jeżeli ktoś ma trudności w odpowiedzi na te pytania, jeżeli ktoś ma trudności, powiedziałbym, w logicznym odczytywaniu ulotek medycznych, to w mojej ocenie nie powinien mieć dostępu do dokumentów ściśle tajnych - zaznaczył.

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego generał brygady doktor Jarosław Stróżyk był pytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 o spór w sprawie uprawnień szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza. Rząd oraz Pałac Prezydencki prezentują odmienne interpretacje tego, czy ma on dostęp do informacji niejawnych.

Na pytanie, czy Cenckiewicz ma dostęp do informacji niejawnych, generał odparł: - Nie ma. Według mojej najlepszej wiedzy i według faktów absolutnie nie ma.

Wskazywał, że poświadczenie "odebrała mu Służba Kontrwywiadu Wojskowego". Dopytywany, czy formalnie to była jego decyzja, Stróżyk przekazał, że stało się to "po postępowaniu kontrolnym przeprowadzonym przez odpowiedni zarząd (...) i profesjonalne osoby". - I zdecydowanie, oczywiście, te dokumenty były podpisywane w moim imieniu, za moją pełną wiedzą i zgodą - dodał.

Jaki był powód? - Nie mogę mówić o szczegółach postępowania pod rygorem odpowiedzialności karnej. (...) Mogę powiedzieć tylko ogólnie o liczbach. Służba Kontrwywiadu Wojskowego corocznie wydaje około 15 tysięcy poświadczeń bezpieczeństwa. (...) W ostatnich latach jest ponad 200 tysięcy osób uprawnionych. Odmów jest zaledwie kilkanaście, kilkadziesiąt w roku. To są szczególne przypadki - wskazywał gość TVN24.

Szef SKW: jeżeli ktoś ma trudności w odczytywaniu ulotek medycznych...

Prowadzący program Piotr Kraśko wspominał, że aby przedłużyć dostęp do informacji niejawnych, dana osoba musi wypełnić ankietę, w której jest 170 pytań. Dopytywał, czy to być może błędy albo nieprawda zawarta w tej ankiecie przesądziły, że Sławomir Cenckiewicz stracił dostęp do informacji niejawnych.

- Mogę powiedzieć ogólnie. W tych pytaniach, o których pan powiedział (...), około 70 pytań jest pytaniami ogólnymi, na które odpowiadamy "tak" czy "nie". Jeżeli ktoś odpowiada błędnie w naszej ocenie na kilka pytań, to dochodzimy do tego mitycznego momentu, że dana osoba nie daje rękojmi zachowania tajemnicy - mówił szef SKW.

Dopytywany, czy tak właśnie było w przypadku Cenckiewicza, generał podkreślił, że nie będzie wypowiadał się na temat konkretnego przypadku. - Te 170 pytań dotyczy tak wielu sfer życia osobistego, finansowego, medycznego, wszelkich zdarzeń z tego życia, obywateli innych państw, że jeżeli ktoś ma trudności w odpowiedzi na te pytania, jeżeli ktoś ma trudności, powiedziałbym, w logicznym odczytywaniu ulotek medycznych, to w mojej ocenie nie powinien mieć dostępu do dokumentów ściśle tajnych, tajnych i poufnych - bo o takich klauzulach mówimy - tak aby potem czytał ze zrozumieniem wszystkie dokumenty, w tym na przykład plan obrony Polski - kontynuował.

Na pytanie, czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest jeszcze dla niego podstawą, żeby przywrócić poświadczenia, bo jest skarga kasacyjna w NSA, odpowiedział: - Zdecydowanie.

Sprawa Cenckiewicza

W lipcu 2024 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego cofnęła Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do dokumentów niejawnych. Sprawa po skardze Cenckiewicza trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w czerwcu 2025 roku tę decyzję SKW uchylił.

Jednakże 5 sierpnia kancelaria premiera wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroków WSA w tej sprawie.

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz we wrześniu przekonywał, że Cenckiewicz w związku z czerwcowym postanowieniem warszawskiego sądu ma ważne poświadczenie bezpieczeństwa do wszystkich informacji niejawnych. Zadeklarował, że jest to oficjalne stanowisko Kancelarii Prezydenta.

OGLĄDAJ: Miller: dajcie Kowalowi jakąś komisję dochodzeniową
Leszek Miller

Miller: dajcie Kowalowi jakąś komisję dochodzeniową

Leszek Miller
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Koszowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

Udostępnij:
TAGI:
Sławomir Cenckiewiczwywiad
Czytaj także:
Ukraina, wojsko
Media: USA znoszą kluczowe ograniczenia dla ukraińskich ataków na Rosję
Świat
Burza tropikalna Melissa na zdjęciach satelitarnych
Mieszkańcy Karaibów muszą mieć się na baczności
METEO
imageTitle
Tu niespodzianki nie będzie. Bayern nokautuje
RELACJA
Moskwa
Jest porozumienie w sprawie sankcji na Rosję
BIZNES
Kropka nad i
"To nie będzie PiS z ludzką twarzą". O konwencji w Katowicach w "Kropce nad i"
Polska
Silny wiatr
Silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Robert Bąkiewicz w Szczecinku
Operator TVN24 wyrzucony z otwartego spotkania z Bąkiewiczem
Polska
imageTitle
Starcie wielkich firm w Lidze Mistrzów
RELACJA
Plakat koncertu "Harmonia różnorodności"
"Muzyczne poszukiwanie uniwersalnego języka ponad podziałami"
WARSZAWA
Delfin zwyczajny
Żyją krócej. Czy delfiny zwyczajne wyginą?
METEO
Leszek Miller
Miller o słowach Kowala. "To jest jego problem"
Polska
imageTitle
Pobił rekord i usłyszał zarzuty. Zdradziły go wpisy w mediach społecznościowych
EUROSPORT
pap_20250729_0LO
Wizyty Trumpa i Vance'a. Spór o to, kto ma zapłacić rachunek
BIZNES
Jarosław Stróżyk
Działania "na terenie całej Polski". Szef SKW: może stąd dzisiaj mój strój
Polska
monitoring
Podbiegł i wbił mu nóż w plecy. Nagranie z monitoringu
Katowice
Aneke Rune
Matka znanego tenisisty atakuje władze tenisa
EUROSPORT
Napad na ulicy Teligi
Napad pod bankiem. Złodziej ukradł dużą sumę
WARSZAWA
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów. Prokuratura chce umorzenia sprawy
WARSZAWA
Radosław Piesiewicz
Nowy sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego
BIZNES
Do ataku na łódź miało dojść u wybrzeży Ameryki Południowej
USA uderzyły w kolejną łódź, tym razem na Pacyfiku
Świat
Szpital w Legnicy ze specjalną strefą dla pacjentów pod wpływem alkoholu
Setki pacjentów pod wpływem alkoholu i narkotyków. Szpital reaguje
Wrocław
Mgła, mglista pochmurna noc
Miejscami noc będzie deszczowa i mglista
METEO
Samolot szturmowy Su-25
Zmasowany atak na ważny zakład chemiczny w Rosji
Świat
Syryjskie siły bezpieczeństwa z ciężkim uzbrojeniem biorą udział w operacji po starciach z bojownikami powiązanymi z Asadem w Latakii
Walki z dżihadystami niedaleko granicy. Ich obóz "całkowicie otoczony"
Świat
Niemiecki nalot bombowy na powstańczą redutę PWPW
Te przedmioty pamiętają zaciekłą walkę o powstańczą redutę
Piotr Bakalarski
Silny wiatr, wietrznie
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność"
METEO
imageTitle
Niczym ojciec i syn. Yamal przedstawił trenerowi swoją dziewczynę
EUROSPORT
Rosja, ćwiczenia strategicznych sił nuklearnych  
Rosja pokazała swoją broń. "Sygnał ostrzegawczy"
Świat
imageTitle
Stoch z żoną na koncercie laureatów Konkursu Chopinowskiego
EUROSPORT
Nastolatkowie wywrócili się na hulajnodze
Nastolatkowie jechali jedną hulajnogą. Jeden jest w stanie ciężkim
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica