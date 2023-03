Tusk: zrobię wszystko, żeby kobiety w Polsce nie musiały podejmować takiej decyzji

Tutaj ludzie nie chcą niczego za darmo, nie chcą od władzy ochłapów. Tutaj ludzie chcą swobody działania - mówił do mieszkańców Sosnowca szef PO Donald Tusk. - Wszyscy mamy ten jeden czas dany przez Boga i nikt nie ma prawa nam tego czasu marnować - zwracał uwagę. W sesji pytań lidera Platformy zapytano między innymi o podejście jego ugrupowania do aborcji. - Państwo jest od tego, żeby stworzyć maksymalnie dobre, optymalne warunki dla przyszłej matki, żeby aborcja była tylko wynikiem absolutnej konieczności - odpowiadał.

Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk spotkał się w sobotę z mieszkańcami Sosnowca. - Właśnie tu, w Sosnowcu, w Zagłębiu Dąbrowskim, słowa o ciężkiej pracy nabierają szczególnego sensu. Tutaj ludzie nigdy nie bali się ciężkiej pracy. Tutaj ludzie nie chcą niczego za darmo, tutaj ludzie nie chcą od władzy ochłapów. Tutaj ludzie chcą swobody działania, są gotowi ciężko pracować, żeby zarobić na siebie i swoją rodzinę i umieją to robić, robią to świetnie, jeśli nikt i w tym za bardzo nie przeszkadza - mówił do zebranych.

- Ta śląsko-dąbrowska lekcja, te czasami gorzkie słowa płynące z Sosnowca, czy z Raciborza, z Wodzisławia, gdzie rozmawiałem z ludźmi niebojącymi się pracy, niech dotrą do tych, którzy uważają, że dobra władza to jest taka, która wszystko zabiera, część rozkradnie i trochę odda, wmawiając ludziom mówiąc, że to podarunek od nich - dodał.

Jak ocenił, "tu te słowa naprawdę mają swoją moc". - Dajcie wreszcie ludziom działać, oddychać, żyć w wolności, jak chcą, żeby mówili takimi słowami, w takim języku, w jakim chcą i żeby nie musieli się codziennie upominać o swoje prawa, czy to są prawa do regionalnej tożsamości, prawa kobiet, prawa nauczycieli i uczniów czy prawa do swobodnej przedsiębiorczości - wzywał.

- Macie tutaj szczególne prawo głośno o tym mówić, głośno się tego domagać. Ja jestem od tego, żeby, na tyle, na ile będę miał sił, pomóc wam w tym. Nie tylko w krzyku i domaganiu się tych praw, ale w realizacji tego, co dla was najważniejsze - zapewniał. - Wszyscy mamy jedno życie. Wszyscy mamy ten jeden czas dany przez Boga i nikt nie ma prawa nam tego czasu marnować - dodał.

W sesji pytań szefa PO słuchaczka zapytała o jego stosunek do prawa do aborcji. - Tutaj nie ma miejsca na chlapanie politycznym jęzorem. To wymaga wielkiej empatii i zrozumienia, że jeśli mówimy o prawie do legalnej aborcji, to nie mówimy przecież o promocji aborcji - odpowiadał.

Zaznaczał, że decydujący głos musi mieć tutaj matka. - Kobieta musi decydować o swoim zdrowiu, życiu i bezpieczeństwie - mówił Tusk. Stwierdził przy tym, że naruszony przez decyzję Trybunału Konstytucyjnego kompromis aborcyjny "miał same wady". - Nikogo nie zadowalał. Ani tych, którzy byli zwolennikami legalnej aborcji, ani tych, którzy byli zwolennikami zakazu aborcji. Ale gwarantował pokój społeczny. To zostało zniszczone przez panią Kaję Godek, przez panią Przyłębską z pseudotrybunału, przez pana Kaczyńskiego - zauważył.

- Przyszedł ten moment, że skoro nie umieli uszanować kompromisu, który był przecież trudny także z punktu widzenia kobiet, to dzisiaj trzeba wyraźnie powiedzieć, i jak będę się o to starał i będę podejmował decyzję, jeśli będzie mi to dane, żeby Polki miały prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji do dwunastego tygodnia, tak jak jest to w przygniatającej większości krajów europejskich - oświadczył.

Tusk zapewniał, że "zrobi wszystko, żeby kobiety w Polsce nie musiały podejmować takiej decyzji". Dodawał, że zrobi wszystko, by "macierzyństwo było związane z miłością, żeby kobiety w Polsce chciały rodzić, żeby była pewność, że państwo jest od tego, żeby pomóc przyszłej matce, że państwo nie jest od tego, żeby na kobietę w ciąży nasyłać prokuratora, przy całym szacunku, księdza, policjanta i działacza PiS-u, żeby pilnował tej ciąży".

- Państwo jest od tego, żeby stworzyć maksymalnie dobre, optymalne warunki dla przyszłej matki, żeby aborcja była tylko wynikiem absolutnej konieczności - twierdził dalej. - Ale jeśli to już się zdarza, jeśli kobieta taką decyzję podejmuje, to ma prawo do legalnej i bezpiecznej aborcji - dodał.

