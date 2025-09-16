Szef MON: sugestie o próbach utajnienia są kłamstwem

Doniesienia o tym, co uszkodziło dom w Wyrykach. Relacja Pawła Łukasika Źródło: TVN24

Obiekt, który w ubiegłym tygodniu spadł na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie, to rakieta wystrzelona przez polski F-16 - przekazała we wtorek "Rzeczpospolita", powołując się na źródła.

Do zdarzenia doszło, kiedy polskie wojsko prowadziło działania obronne w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało, że prezydent oczekuje wyjaśnień od rządu w tej sprawie.

Premier Donald Tusk podkreślił, że odpowiedzialność "spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję". "O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania" - napisał.

W sprawie wypowiedziało się Ministerstwo Obrony Narodowej, a także Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kosiniak-Kamysz: wojskowi i służby wykonują swoją pracę wzorowo

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz napisał we wtorek w serwisie X, że "o zdarzeniach poinformowani zostali przedstawiciele BBN, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz resortu obrony".

Podkreślił, że "za pełne wyjaśnienie tych zdarzeń odpowiadają służby, a działania są prowadzone zgodnie z procedurami". "Efekty i wnioski zostaną przekazane po jego zakończeniu" - zaznaczył.

Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło: Albert Zawada/PAP

"Sugestie o próbach utajnienia lub przemilczania powyższych zdarzeń są kłamstwem. Wojskowi i służby wykonują swoją pracę wzorowo, a pełną odpowiedzialność za straty powstałe w wyniku bezprecedensowej rosyjskiej prowokacji ponosi agresor" - napisał szef MON.

