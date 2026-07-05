PILNE Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz o odtajnieniu donacji dla Ukrainy Oprac. Kuba Koprzywa |

Kosiniak-Kamysz zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Jak przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz, "proces donacji sprzętu rozpoczął rząd PiS z ministrem Mariuszem Błaszczakiem na czele". Szef MON dodał, że "o każdej donacji informowany jest prezydent - obecnie Karol Nawrocki, poprzednio Andrzej Duda".

Szef MON przekazał, że polecił SKW "zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych". "Działamy w warunkach wojny przy naszej granicy, każdorazowe działanie przeciw polskiej racji stanu naraża na szwank bezpieczeństwa Polek i Polaków - panie Błaszczak, już raz Pan to zrobił. Za to będziemy rozliczać wszystkich, bez względu na immunitety" - zapewnił.

Po konsultacji z premierem @donaldtusk zachowując odpowiedzialność wobec opinii publicznej, w zgodzie z przepisami prawa, zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026.



Proces donacji sprzętu rozpoczął rząd @pisorgpl z ministrem @mblaszczak na czele.… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 5, 2026 Rozwiń

Polska przekazała Ukrainie "drogie i trudne do kupienia pociski" do Patriotów?

Decyzja Kosiniaka-Kamysza nastąpiła po wpisach polityków opozycji w mediach społecznościowych. W sobotę wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak udostępnił w mediach społecznościowych wpis, w którym autor pisze, że "sporo kont potwierdza, (...) że przekazaliśmy Ukraińcom PAC-3MSE".

"Wychodzi, że w marcu, w tajemnicy przed Sejmem, rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot" - napisał Bosak w serwisie X.

"Były one zakupione przez Polskę od USA w celu budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej, o którym od lat słyszycie w mediach, a który do dziś nie jest ukończony" - ciągnął wicemarszałek Sejmu. "To jedyne pociski, którymi dysponowała/dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie rakiety Iskander, zagrażające Polsce i rozmieszczone w obwodzie królewieckim" - dodał.

Wychodzi, że w marcu, w tajemnicy przed Sejmem, rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot.



Były one zakupione przez Polskę od USA w celu budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej, o którym od lat słyszycie w… https://t.co/0c0QgKNJwI — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) July 4, 2026 Rozwiń

Nieco później, również w sobotę, do sprawy odniósł się były szef MON, poseł PiS Mariusz Błaszczak. "Jeśli potwierdzą się informacje o przekazaniu Ukrainie pocisków PAC-3 MSE, będziemy mieli do czynienia z gigantycznym skandalem" - ocenił.

"Jeżeli rząd rzeczywiście zdecydował się przekazać je za granicę w sytuacji, gdy sam ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami i zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, brzmi to jak działanie całkowicie sprzeczne z podstawowym obowiązkiem władz, czyli zapewnieniem bezpieczeństwa własnym obywatelom" - napisał Błaszczak.

Zadał też rządzącym kilka pytań:

"Czy Polska przekazała Ukrainie pociski PAC-3 MSE?" "Ile pocisków przekazano?" "Czy odstąpiono również miejsce w kolejce produkcyjnej na kolejne dostawy?" "W jaki sposób wpłynie to na zdolności obronne Wojska Polskiego?"

Jeśli potwierdzą się informacje o przekazaniu Ukrainie pocisków PAC-3 MSE, będziemy mieli do czynienia z gigantycznym skandalem.



PAC-3 MSE to pociski przechwytujące do systemu Patriot, przeznaczone do zwalczania rakiet balistycznych, pocisków manewrujących i celów powietrznych.… — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 4, 2026 Rozwiń

Marcin Przydacz o przekazaniu Ukrainie rakiet do Patriotów

W niedzielę Błaszczak napisał, że "jeżeli potwierdzą się doniesienia, że Polska przekazała Ukrainie pociski PAC-3 do systemów Patriot, będziemy mieli do czynienia z decyzją wymagającą natychmiastowych i szczegółowych wyjaśnień". "To pociski stanowiące kluczowy element obrony polskiego nieba przed rakietami balistycznymi i innymi zaawansowanymi zagrożeniami. (...) Milczenie rządu w tak poważnej sprawie jest niezrozumiałe" - podkreślił.

Do sprawy odniósł się także w niedzielę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Pytany w niedzielę w Polsat News o te doniesienia, powiedział, że "według jego informacji (...) niestety to jest bardzo prawdopodobne, że rząd wiosną przekazywał Ukrainie rakiety do systemów Patriot".

O donacjach polskiego sprzętu wojskowego dla Ukrainy w ostatnich latach informowała już w przeszłości Kancelaria Prezydenta RP oraz w ubiegłym roku strona rządowa, publikując raport podsumowujący całokształt polskiej pomocy dla walczącej Ukrainy. Przedstawiono tam jednak jedynie ogólne dane, np. w zaokrągleniu przedstawiając liczbę sztuk danego typu uzbrojenia czy ogólnie informując o jego typie.