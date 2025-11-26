Szef MON krytycznie o zapowiedzi Czarzastego

- Będę stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa - mówił Włodzimierz Czarzasty w orędziu zaraz po zaprzysiężeniu.
Według Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie jest to ani potrzebne, ani nie służy koalicji rządzącej.
Kosiniak-Kamysz: po to mamy większość w Sejmie
Ocenił, że poddanie danego projektu pod obrady świadczy zarówno o sile koalicji, jak i o transparentności procesu legislacyjnego. - Myślę, że jesteśmy na tyle silni jako koalicja, że zawsze trzeba powiedzieć jasno i otwarcie swoje zdanie - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" Kosinak-Kamysz.
- Ja uważam, że [zamrażarka] nie jest potrzebna, że mamy większość w parlamencie po to, żeby się wypowiadać - stwierdził wicepremier. - Pokazujemy, jakie jest nasze zdanie, że nie jedna osoba, ale cały parlament decyduje o tym - dodał.
"Szuka swojej roli, szuka swojego miejsca"
Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "marszałek jest ważną osobą", ale "nie decyduje o wszystkich projektach".
Szef ludowców wspomniał też poprzedniego marszałka Sejmu.
- Byłem zwolennikiem takiego sposobu prowadzenia obrad, jaki zaprezentował marszałek Szymon Hołownia. Uważam, że poddawanie pod głosowanie projektów i w pierwszym czytaniu ich ocena, czasem odrzucanie (...), bo odrzucaliśmy niedawno w pierwszym czytaniu prezydenckie projekty, jest jasnym postawieniem sprawy - powiedział Kosiniak-Kamysz.
Zapytany, czy jego zdaniem "marszałek Czarzasty pobłądził w tej deklaracji", prezes PSL odparł: - Szuka swojej roli, szuka swojego miejsca, chce być bardzo wyrazisty. Myślę, że się pozycjonuje bardzo ostro w kontrze do opozycji, do PiS-u, do prezydenta.
Autorka/Autor: mgk/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell