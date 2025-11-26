Szef MON krytycznie o zapowiedzi Czarzastego

Szef MON: marszałek jest pierwszym spośród równych w parlamencie, ale nie decyduje o wszystkich projektach

- Będę stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa - mówił Włodzimierz Czarzasty w orędziu zaraz po zaprzysiężeniu.

Według Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie jest to ani potrzebne, ani nie służy koalicji rządzącej.

Kosiniak-Kamysz: po to mamy większość w Sejmie

Ocenił, że poddanie danego projektu pod obrady świadczy zarówno o sile koalicji, jak i o transparentności procesu legislacyjnego. - Myślę, że jesteśmy na tyle silni jako koalicja, że zawsze trzeba powiedzieć jasno i otwarcie swoje zdanie - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" Kosinak-Kamysz.

- Ja uważam, że [zamrażarka] nie jest potrzebna, że mamy większość w parlamencie po to, żeby się wypowiadać - stwierdził wicepremier. - Pokazujemy, jakie jest nasze zdanie, że nie jedna osoba, ale cały parlament decyduje o tym - dodał.

"Szuka swojej roli, szuka swojego miejsca"

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "marszałek jest ważną osobą", ale "nie decyduje o wszystkich projektach".

Szef ludowców wspomniał też poprzedniego marszałka Sejmu.

- Byłem zwolennikiem takiego sposobu prowadzenia obrad, jaki zaprezentował marszałek Szymon Hołownia. Uważam, że poddawanie pod głosowanie projektów i w pierwszym czytaniu ich ocena, czasem odrzucanie (...), bo odrzucaliśmy niedawno w pierwszym czytaniu prezydenckie projekty, jest jasnym postawieniem sprawy - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Zapytany, czy jego zdaniem "marszałek Czarzasty pobłądził w tej deklaracji", prezes PSL odparł: - Szuka swojej roli, szuka swojego miejsca, chce być bardzo wyrazisty. Myślę, że się pozycjonuje bardzo ostro w kontrze do opozycji, do PiS-u, do prezydenta.

