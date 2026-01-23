Szef CIA w Warszawie. "Omówiliśmy sprawy bezpieczeństwa"

O spotkaniu z szefem Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) Tomasz Siemoniak poinformował w mediach społecznościowych.
"W ostatnich dniach w Warszawie spotkaliśmy się z dyrektorem CIA. Omówiliśmy sprawy bezpieczeństwa w Europie i świecie oraz podkreśliliśmy bardzo dobrą sojuszniczą współpracę służb specjalnych Polski i USA" - napisał minister koordynator służb we wpisie na X.
Jak dodał, szef CIA John Ratcliffe odbył także rozmowę z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
Dyrektor CIA w Polsce
Według źródeł PAP, zbliżonych do resortu obrony, do spotkania szefa CIA z polskimi ministrami doszło na początku tygodnia.
Ratcliffe jest dyrektorem CIA od roku. Urząd objął 23 stycznia 2025 roku, krótko po objęciu urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa. Za poprzedniej kadencji Trumpa, w latach 2020-2021, był dyrektorem Wywiadu Narodowego.
