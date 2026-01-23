Szef CIA w Warszawie. "Omówiliśmy sprawy bezpieczeństwa"

Przesłuchanie dyrektora CIA przed senacką komisją ds. wywiadu Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

O spotkaniu z szefem Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) Tomasz Siemoniak poinformował w mediach społecznościowych.

"W ostatnich dniach w Warszawie spotkaliśmy się z dyrektorem CIA. Omówiliśmy sprawy bezpieczeństwa w Europie i świecie oraz podkreśliliśmy bardzo dobrą sojuszniczą współpracę służb specjalnych Polski i USA" - napisał minister koordynator służb we wpisie na X.

Jak dodał, szef CIA John Ratcliffe odbył także rozmowę z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

W ostatnich dniach w Warszawie spotkaliśmy się z dyrektorem CIA @CIADirector. Omówiliśmy sprawy bezpieczeństwa w Europie i świecie oraz podkreśliliśmy bardzo dobrą sojuszniczą współpracę służb specjalnych Polski i USA. Szef CIA John Ratcliffe odbył także rozmowę z wicepremierem,… — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) January 23, 2026 Rozwiń

Dyrektor CIA w Polsce

Według źródeł PAP, zbliżonych do resortu obrony, do spotkania szefa CIA z polskimi ministrami doszło na początku tygodnia.

John Ratcliffe Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Ratcliffe jest dyrektorem CIA od roku. Urząd objął 23 stycznia 2025 roku, krótko po objęciu urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa. Za poprzedniej kadencji Trumpa, w latach 2020-2021, był dyrektorem Wywiadu Narodowego.

