"Trump już jest za to krytykowany, media rosyjskie są w euforii"

Szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski skomentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 piątkowy szczyt Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, gdzie prezydenci rozmawiali o możliwościach zakończenia wojny w Ukrainie.

Odniósł się do gestów, jakie miały miejsce w czasie spotkania, jak na przykład oklaski Trumpa, gdy czekał na Putina, podanie sobie rąk i poklepywanie się przy powitaniu czy wspólna podróż limuzyną amerykańskiego prezydenta.

Według Sikorskiego "mowa ciała ma znaczenie". - I prezydent Trump już zdaje się jest za to krytykowany w Stanach Zjednoczonych. Natomiast media rosyjskie są w euforii - powiedział.

Sikorski: jednocześnie muszą pracować profesjonalne sztaby

Wskazywał też, że rozmowy są ważnym elementem dyplomacji. - W dyplomacji rywalowi, czy konkurentowi, czy przeciwnikowi zawsze trzeba dawać to, co Amerykanie nazywają off-ramp, czyli szansę na zejście ze złej drogi. I za to czasami się płaci jakąś cenę - mówił Sikorski.

Szef MSZ ocenił, że "pochlebstwo czy uśmiech nic nie kosztują". - Tylko jednocześnie muszą pracować profesjonalne sztaby, które te intencje liderów przekują w spisane ustalenia. A tego na razie nie mamy - dodał.

"Doceńmy rolę Melanii Trump"

Gość TVN24 mówił też, że spotkanie "odczytuje" jako "powiedzenie ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Putinowi: Daję ci szansę wyjścia z tej zbrodniczej wojny z zachowaniem jakiejś twarzy. Skorzystaj z tej szansy".

- Doceńmy rolę Melanii Trump. Przekazała osobisty list z prośbą o uwolnienie rusyfikowanych, porwanych ukraińskich dzieci - zauważył szef polskiej dyplomacji. I dodał: - Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych daje mu szansę odesłania skradzionych dzieci i może wyjęcia głowy spod toporu.

