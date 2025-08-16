Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Trump już jest za to krytykowany, media rosyjskie są w euforii"

Radosław Sikorski
Sikorski: media rosyjskie są w euforii
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
W dyplomacji rywalowi, konkurentowi czy przeciwnikowi zawsze trzeba dawać to, co Amerykanie nazywają off-ramp, czyli szansę na zejście ze złej drogi. I za to czasami się płaci jakąś cenę - powiedział w "Faktach po Faktach" minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski. Mówił też o tym, jak gesty Donalda Trumpa i Władimira Putina są odczytywane na świecie.

Szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski skomentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 piątkowy szczyt Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, gdzie prezydenci rozmawiali o możliwościach zakończenia wojny w Ukrainie.

Odniósł się do gestów, jakie miały miejsce w czasie spotkania, jak na przykład oklaski Trumpa, gdy czekał na Putina, podanie sobie rąk i poklepywanie się przy powitaniu czy wspólna podróż limuzyną amerykańskiego prezydenta.

Według Sikorskiego "mowa ciała ma znaczenie". - I prezydent Trump już zdaje się jest za to krytykowany w Stanach Zjednoczonych. Natomiast media rosyjskie są w euforii - powiedział.

Sikorski: jednocześnie muszą pracować profesjonalne sztaby

Wskazywał też, że rozmowy są ważnym elementem dyplomacji. - W dyplomacji rywalowi, czy konkurentowi, czy przeciwnikowi zawsze trzeba dawać to, co Amerykanie nazywają off-ramp, czyli szansę na zejście ze złej drogi. I za to czasami się płaci jakąś cenę - mówił Sikorski.

Szef MSZ ocenił, że "pochlebstwo czy uśmiech nic nie kosztują". - Tylko jednocześnie muszą pracować profesjonalne sztaby, które te intencje liderów przekują w spisane ustalenia. A tego na razie nie mamy - dodał.

"Doceńmy rolę Melanii Trump"

Gość TVN24 mówił też, że spotkanie "odczytuje" jako "powiedzenie ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Putinowi: Daję ci szansę wyjścia z tej zbrodniczej wojny z zachowaniem jakiejś twarzy. Skorzystaj z tej szansy".

- Doceńmy rolę Melanii Trump. Przekazała osobisty list z prośbą o uwolnienie rusyfikowanych, porwanych ukraińskich dzieci - zauważył szef polskiej dyplomacji. I dodał: - Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych daje mu szansę odesłania skradzionych dzieci i może wyjęcia głowy spod toporu.

Sikorski: doceńmy rolę Melanii Trump
Źródło: TVN24
Co było w liście Melanii Trump do Putina
Dowiedz się więcej:

Co było w liście Melanii Trump do Putina

Świat
OGLĄDAJ: Radosław Sikorski, Andrij Sadowy
pc

Radosław Sikorski, Andrij Sadowy

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Radosław SikorskiUSARosjaUkrainaWojna w UkrainieDonald Trump
Czytaj także:
25816551
Kot efektownie wskoczył do finału, Wąsek drży o awans
RELACJA
Huragan Erin na zdjęciu satelitarnym wykonanym w podczerwieni
Szybko przybrał na sile, ma "katastrofalną" moc
METEO
GettyImages-2230468626
Dwie czerwone kartki gospodarzy. Otwarcie Barcelony jak ze snów
RELACJA
Noc, mgła, lato, zamglenie, ograniczona widzialność
Chłodniejsza noc, miejscami pojawią się zamglenia
METEO
imageTitle
Piast przeważał, ale nie zgasił Motoru
EUROSPORT
Donald Trump i Władimir Putin na Alasce
USA "wyszły z roli wspierającego Ukrainę"
Martyna Olkowicz
Piorun, dzień, niebo
Gdzie jest burza? Wyładowania w kolejnych miejscach
METEO
imageTitle
Ponad 40 tysięcy kibiców i kapitalne wyniki. Lekkoatletyczne święto w Chorzowie
EUROSPORT
Wypadek
Niemal zupełnie zmiażdżony samochód. Zginęli strażak i jego dziecko
Polska
imageTitle
Gra Premier League. Klub Polaka uratował punkt, grając w dziesiątkę
EUROSPORT
Trump i Putin podczas szczytu na Alasce
Donbas za zamrożenie linii frontu. Putin miał wysunąć propozycję
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedź rzucił się na turystę. Mężczyzna nie przeżył
METEO
imageTitle
Niesamowity wyczyn Polki. Złoto i dwa rekordy świata w Chengdu
EUROSPORT
Policja zatrzymała pięć osób (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć osób z zarzutami po sprzeczce, która zakończyła się śmiercią
Szczecin
imageTitle
Młoda piłkarka podpisała zawodowy kontrakt. Zalał ją hejt. Powód? Trądzik
EUROSPORT
imageTitle
Robertson czaruje w finale. O'Sullivan pod ścianą
Najnowsze
Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim
Tworzenie "iluzji sukcesów na froncie". Nowa taktyka rosyjskiej propagandy
Świat
Utrudnienia w kursowaniu tramwajów (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzyły się tramwaje. Kilkanaście osób poszkodowanych, w tym dzieci
Kujawsko-Pomorskie
W Brazylii co pół godziny przychodzi na świat dziecko, którego matką jest dziewczynka w wieku 10-14 lat
W tym kraju co pół godziny nastolatka rodzi dziecko
Świat
Kierowca zdołał się ewakuować
Palił się samochód. Kierowca musiał uciekać
Katowice
Syn stracił smartfona, ojciec ruszył na poszukiwania (zdj. ilustracyjne)
Ta forma płatności zostanie wyłączona. Komunikat banku
BIZNES
imageTitle
Były kierowca Formuły 1 trafił do szpitala
EUROSPORT
Władze gminy czują się podwójnie zobligowane, by wyjaśnić tę sprawę
"Nasz komunikat o tym zdarzeniu brzmi jak nekrolog"
Poznań
slup energetyczny prad shutterstock_2300577241
Trzęsienie ziemi w Australii. Kilkanaście tysięcy domów bez prądu
METEO
Biały Dom
Europejscy liderzy, Zełenski i Trump. Jest zaproszenie do Białego Domu
Świat
Rzeka Wkra, Lubowidz (Mazowieckie)
Setki kilogramów martwych ryb we Wkrze. Wojewoda o możliwej przyczynie
WARSZAWA
Ktoś podpalił radiowóz
Spłonął radiowóz. Podejrzana 33-latka ugryzła policjantkę
Szczecin
imageTitle
Bramkarz triumfatora Ligi Mistrzów usłyszał wyrok za doping
EUROSPORT
Wykopaliska archeologiczne w Wolinie
"Jesteśmy zaskoczeni". Znaleźli tysiące zabytków
Matylda Rozpędek
BEMY
"Przez wiele lat szukaliśmy własnego brzmienia". Zespół BeMy zagra w Sopocie
Kultura i styl

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica