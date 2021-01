"Nastąpiło pewne doprecyzowanie". Dworczyk o wpisaniu prokuratorów do pierwszego etapu szczepień

To nie jest nagle. W ramach konsultacji międzyresortowych i potem obiegu rozporządzenia zostały wprowadzone pewne zmiany w grupie, która była tam od początku w etapie pierwszym - powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, pytany o objęcie prokuratorów szczepieniami w ramach grupy pierwszej. Jak mówił w rozmowie z Wirtualną Polską, "tam nastąpiło pewne doprecyzowanie".

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 stycznia został dodany rozdział "Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19", który doprecyzowuje kolejność szczepień w ramach etapu zero i etapu pierwszego, dopisujący prokuratorów do grupy pierwszej. Przypomniano, że podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania ich we wskazanej kolejności.

Zgodnie z opublikowanym w czwartek rozporządzeniem w ostatniej fazie pierwszego etapu szczepień znajdą się między innymi żołnierze, funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, prokuratorzy i asesorzy prokuratury, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego czy Służby Więziennej.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk był pytany w Wirtualnej Polsce, dlaczego w grupie pierwszej "nagle znaleźli się prokuratorzy".

- To nie jest nagle. W ramach konsultacji i międzyresortowych, i potem obiegu rozporządzenia zostały wprowadzone pewne zmiany w grupie, która była tam od początku w etapie pierwszym, czyli w grupie służb mundurowych. Tam nastąpiło pewne doprecyzowanie - powiedział.

Pytany, czy zgadza się z ministrem w KPRM, byłym wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem, że "prokuratorzy są na pierwszej linii frontu walki z pandemią" i dlatego znaleźli się w pierwszej grupie w kolejności szczepień odparł: - Intencja jest taka, żeby osoby, które są kluczowe z punktu widzenia całego procesu funkcjonowania państwa i też różnych procesów związanych ze szczepieniami, czyli właśnie przedstawiciele służb mundurowych przede wszystkim, byli w grupie pierwszej.

"Absolutne pierwszeństwo w etapie pierwszym mają seniorzy"

Zaznaczył, że "absolutne pierwszeństwo w etapie pierwszym mają seniorzy, czyli wszystkie osoby powyżej 60. roku życia". - Po drugie, w kolejności następnej są nauczyciele. Po trzecie, zawsze, poza szczepieniem seniorów powyżej 70. roku życia, we wszystkich pozostałych przypadkach, osoby przewlekle chore - na przykład na choroby onkologiczne czy inne choroby, które są enumeratywnie wymienione w Narodowym Programie Szczepień - mogą być szczepione w pierwszej kolejności przed służbami mundurowymi, przed nauczycielami czy właśnie w ramach grupy seniorów powyżej 60. roku życiu - wyliczał szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pytany o opinię głównego doradcy premiera do spraw COVID-19 profesora Andrzeja Horbana, który w poniedziałek TVN24 w "Rozmowie Piaseckiego" powiedział, że nie rozumie, dlaczego w pierwszej grupie są prokuratorzy i funkcjonariusze służb specjalnych, Dworczyk tłumaczył, że "wszystkie decyzje związane z pandemią, z Narodowym Programem Szczepień są pewnym kompromisem czy też wypadkową różnych poglądów i przekonań ekspertów i polityków".

Na pytanie, czyje poglądy i przekonania ma na myśli i czy to minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro wylobbował sobie umieszczenie w grupie pierwszej prokuratorów, Michał Dworczyk odparł: - Rząd ma to do siebie, że składa się z polityków. Część z nich to są eksperci również, część z nich to są po prostu politycy, którzy są zawodowymi politykami.

- A do tego są wykorzystywani, szczególnie w takich trudnych sytuacjach, jak pandemia, w której się znajdujemy, eksperci - dodał. Zaznaczył, że rozporządzenie Rady Ministrów, w tym to dotyczące Narodowego Programu Szczepień, to zawsze jest decyzja całego rządu a nie pojedynczego polityka.

Szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień podkreślił, że "decyzje które podejmuje rząd, są zawsze decyzjami politycznymi". - Opierają się na merytorycznych przesłankach, natomiast odpowiedzialność polityczną ponosi za nie rząd - mówił.

Pytany, jakie merytoryczne przesłanki stoją za tym, by pracownicy służb mundurowych, takich jak ABW i CBA, zaliczeni zostali do pierwszej grupy szczepień, Dworczyk zwrócił uwagę, że w większości Narodowy Program Szczepień jest bardzo podobny do analogicznych programów w innych krajach Unii Europejskiej. Zapytany, czy również Prokurator Generalny jest objęty szczepieniem w ramach pierwszej grupy, odpowiedział, że nie wie tego i "trzeba zapytać o to prawników".

