Grzesiowski o priorytetowych grupach szczepień na koronawirusa

Profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19 i przewodniczący Rady Medycznej odnosząc się w czwartek w "Jeden na jeden" do kwestii ewentualnych obowiązkowych szczepień na koronawirusa dla konkretnych grup zawodowych, odpowiedział, że nie ma jeszcze decyzji, ale "jesteśmy bardzo bliscy wydania" takiego zalecenia. - Na pewno myślimy o pracownikach ochrony zdrowia, zwłaszcza wszystkich, którzy mają kontakt z pacjentem - przekazał profesor Horban.

Grzesiowski o głównym celu

Do kwestii szczepień i przekonywania niezaszczepionych odniósł się w TVN24 doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19. Podkreślił, że "jeżeli zaszczepimy osoby, które najczęściej umierają z powodu COVID-19, to nie będzie potrzeby ogłaszania lockdownu". Jego zdaniem to cel priorytetowy.