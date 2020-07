Służby musiały zamknąć autostradę, żeby wyciągnąć ciężarówkę z rzeki. Zobacz nagranie

Kilka godzin trwała akcja wyciągania ciężarówki, która wpadła do rzeki Płonia po poniedziałkowym wypadku na drodze A6 między węzłami Szczecin Kijewo a Szczecin Dąbie w kierunku Świnoujścia.

Do wypadku doszło w poniedziałek przed godziną 15. Samochód ciężarowy uderzył w samochód osobowy stojący na pasie awaryjnym, przebił się przez bariery energochłonne, zjechał po skarpie i wpadł do rzeki Płonia. W wyniku zdarzenia dwie osoby zabrano do szpitala.