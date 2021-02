"Auto jechało, jak chciało". Trudna sytuacja po obfitych opadach

"Auto jechało, jak chciało"

Sytuacja na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

- Tak wielkiego ataku opadów, jak się wszyscy spodziewali, przynajmniej na razie nie było, co nie znaczy, ze nie było niebezpiecznie - relacjonował. Dodał, że chodniki w większości są odśnieżone, ale trzeba zaznaczyć, że jest to centrum miasta.

- Jest bardzo zimno. Co prawda termometry wskazują minus osiem stopni Celsjusza, natomiast w niektórych miejscach bliżej wschodniej granicy, w Karpatach, Bieszczadach temperatura może spadać do nawet minus 20 stopni. - relacjonował z Rzeszowa reporter TVN24 Marcin Kwaśny, który dodał, że ze względu na silny wiatr odczuwalna temperatura jest zdecydowanie niższa.

IMGW zapowiada intensywne opady śniegu

"Strefa opadów śniegu utrzymuje się nad województwami południowym, a także częściowo w centrum i na wschodzie kraju. Miejscami są to opady o natężeniu umiarkowanym (aktualnie we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Kielcach, Lublinie-Radawcu, Rzeszowie-Jasionce), a na stacji w Opolu nawet silnym i tam w okresie od 22.00 do 01.00 spadło najwięcej śniegu - 3 cm. W najbliższym czasie strefa opadów śniegu powoli przemieszczać się będzie na północ. Prognozowany jest również wzrost natężenia opadów, a przez to też tempo przyrostu pokrywy śnieżnej. Opady śniegu miejscami (zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny po Ziemię Świętokrzyską i pogranicze Lubelszczyzny i Podkarpacia) będą o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodując przyrost pokrywy śnieżnej o około 5-8 cm/3 godz." - podało IMGW.