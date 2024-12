"Gwałtowna eskalacja". Apel polskiej ambasady

"W związku z gwałtowną eskalacją sytuacji, która w krótkim czasie objęła terytorium całej Syrii, apelujemy do wszystkich obywateli RP przebywających w tym kraju o jego natychmiastowe opuszczenie" - poinformowała polska ambasada w Syrii w mediach społecznościowych. Zaapelowano także o to, by nie wjeżdżać do tego państwa. Siły rebelianckie dynamicznie zajmują kolejne miasta, a armia Baszara al-Asada szykuje się do obrony części terytoriów kraju.

W innym wpisie podano też, że "obywatele polscy pozostający w Syrii powinni kontaktować się z placówką za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: damaszek.konsul@msz.gov.pl lub telefonu dyżurnego +963 944 405 954".

Zaostrzenie konfliktu w Syrii

Obecne walki syryjskich rebeliantów z wojskami reżimu Baszara al-Asada to najpoważniejsze starcia w Syrii od 2020 roku, gdy doszło do zamrożenia linii frontu w toczącej się od 2011 roku wojnie domowej. Według ostatnich doniesień, siły rebeliantów zbliżają się do stolicy kraju, Damaszku.

Minister spraw wewnętrznych Syrii Mohammed al-Rahmoun poinformował w państwowej telewizji, że siły bezpieczeństwa rządu utworzyły "bardzo silny kordon" wojskowy wokół stolicy kraju i nikt nie zdoła się przez niego przedostać.

Dziennikarz BBC Aleks Phillips rozmawiał z Zainą Szahlą, 42-letnią dziennikarką mieszkającą w centrum Damaszku. Opisywała, że nastrój ludzi w mieście zmieniał się w ciągu dnia od "normalnego" o poranku, do "poczucia strachu", gdy pojawiły się doniesienia o bojownikach zbliżających się do stolicy. Według niej około godziny 16 czasu lokalnego ludzie "szaleli", próbując kupić zapasy na ostatnią chwilę. - Wiele sklepów było zamykanych - mówiła. - Próbowałam wejść do sklepu, a oni zamknęli, powiedzieli: nie przyjmujemy nikogo. Wiele osób próbowało kupić chleb, trochę warzyw - wskazywała.

Przekazała, że niedługo później, około godziny 18, "ulice opustoszały" i tak jest do tej pory. - Wszyscy się boją i wolą wrócić do domu. Zwłaszcza ci, którzy mieszkają na przedmieściach - dodała.

Autorka/Autor:akr/ft

Źródło: tvn24.pl, BBC