Atak nożownika w Świnoujściu. Nie żyje kobieta

Od lipca lekarz w publicznym szpitalu zarobi na etacie 1,4 tysiąca złotych brutto więcej, a pielęgniarka ponad dwa. Zakłada to nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia przyjęta we wtorek przez rząd. - Tej podwyżki już nie ma, bo zjadła ją inflacja, a medycy wciąż będą uciekać do placówek prywatnych, które gwarantują stawki rynkowe - ostrzegają związkowcy.