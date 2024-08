Poza tym w nadchodzącym sezonie dziennikarze śledczy ujawnią w programie kulisy kilku bulwersujących spraw kryminalnych, opiszą nowe metody działania mafii śmieciowych i, co niezwykle istotne, powrócą do reportaży dokumentujących wojnę w Ukrainie .

"Superwizjer" - gdzie i kiedy oglądać

Reportaż "Seksmisja CBA. Kulisy operacji wiedeńskiej" można już obejrzeć TVN24 GO. Kolejne wydania "Superwizjera" będą emitowane w sobotę o 20.00 w TVN24 i we wtorek o 23.40 w TVN, a także w TVN24 GO i na platformie Max. Premiery kolejnych odcinków będą dostępne w TVN24 GO już na kilka dni przed emisją na antenie. Ponadto w TVN24 GO i na kanale YouTube programu można obejrzeć "Superwizjer. Podcast", w którym dziennikarze opowiadają o kulisach swojej pracy nad reportażami.