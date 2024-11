Domański: Przedstawiciele PiS posługują się pełną hipokryzją. Działamy na podstawie informacji z PKW

Ministerstwo Finansów działa w oparciu o uchwały decyzję i informacje płynące z Państwowej Komisji Wyborczej. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości posługują się w tej sprawie pełną hipokryzją - powiedział w TVN24 minister finansów Andrzej Domański, odnosząc się do kwestii subwencji PiS. Gość "Jeden na jeden" skomentował też zatrzymanie przez CBA prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, który usłyszał zarzuty w związku ze sprawą Collegium Humanum.

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła pod koniec sierpnia sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych 2023 roku, zarzucając ugrupowaniu nieprawidłowości w finansowaniu kampanii na kwotę 3,6 miliona złotych. W związku z tą decyzją dotacja podmiotowa dla tej partii (prawie 38 milionów złotych) została pomniejszona o trzykrotność zakwestionowanej kwoty, czyli o ok. 10,8 miliona złotych. Blisko 26-milionowa roczna subwencja została pomniejszona o 10,8 miliona złotych, PiS musi też zwrócić do Skarbu Państwa zakwestionowaną sumę, czyli 3,6 miliona złotych. Na początku września PiS zaskarżyło decyzję do Sądu Najwyższego.

5 listopada prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że zgodnie z ustawą o partiach politycznych, każdemu ugrupowaniu wypłaca się w równych ratach subwencję cztery razy do roku. Jak dodał, jedna z takich rat powinna być wypłacona PiS, ale tak się nie stało, mimo, że - jak zauważył - nie ma żadnych prawomocnych decyzji, które mogłyby podważyć tę zasadę. W tym kontekście wskazał, że nie ma decyzji Sądu Najwyższego ws. skargi PiS, dotyczącej odrzucenia sprawozdania finansowego partii przez PKW. Jak dodał, mimo to szef MF podjął decyzję, że te pieniądze nie zostaną wypłacone.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Co PKW uznała za nielegalną kampanię? Lista działań, za które odrzucono sprawozdanie komitetu PiS

Domański: przedstawiciele PiS posługują się pełną hipokryzją

W piątkowym wydaniu "Jeden na jeden" do tej kwestii odniósł się minister finansów Andrzej Domański.

- Minister finansów działa tylko i wyłącznie w oparciu o przepisy prawa. Działa, mówiąc już bardziej precyzyjnie, w oparciu o uchwały decyzję i informacje płynące z Państwowej Komisji Wyborczej - powiedział.

Jak dodał, "Ministerstwo Finansów nawet nie zostało oficjalnie poinformowane o tym wniosku". - I Ministerstwo Finansów w żaden sposób nie jest, chciałem to powiedzieć bardzo wyraźnie, stroną. Jeżeli zostaną podjęte przez Sąd Najwyższy decyzje, to one trafią do Państwowej Komisji Wyborczej - oświadczył.

Domański: Przedstawiciele PiS posługują się pełną hipokryzją. MF działa na podstawie informacji z PKW TVN24

- Na podstawie takich wyroków Państwowa Komisja Wyborcza będzie podejmowała swoje decyzje i uchwały. One już do Ministerstwa Finansów trafią i my będziemy na bazie tych informacji i decyzji Państwowej Komisji Wyborczej działać w 100 procentach w zgodzie z prawem - dodał.

Jak ocenił, politycy PiS w tej sprawie "posługują się pełną hipokryzją".

Gość TVN24 skomentował też zatrzymanie przez CBA prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, który usłyszał zarzuty w związku ze sprawą Collegium Humanum. Jak powiedział, "ta sprawa musi być wyjaśniona i będzie wyjaśniona".

Autorka/Autor:pp/ads

Źródło: TVN24