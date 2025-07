Tydzień kontroli na granicy. Tylu osobom odmówiono wjazdu do Polski

Jak przebiegają kontrole na granicy? Relacja Natalii Madejskiej Źródło: TVN24

- Od poniedziałku do niedzieli włącznie na granicy polsko-niemieckiej odprawionych zostało 67 tysięcy osób, ponad 28,5 tysiąca środków transportu. Odnotowano też 24 odmowy wjazdu do Polski - przekazał w poniedziałek ppor. Konrad Szwed z zespołu prasowego Komendy Głównej Straży Granicznej.

"Newralgiczne dla nas były dwa okresy"

- 400 funkcjonariuszy przez całą dobę prowadzi kontrolę graniczną. Robimy to też w trudnych warunkach pogodowych - przekazał w poniedziałek podczas konferencji prasowej Komendant Straży Granicznej w Szczecinie płk SG Zbigniew Pałka.

- W mijających tygodniu newralgiczne dla nas były dwa okresy, a mianowicie piątek po południu i sobota od rana, ze względu na nasilenie ruchu na przejściach granicznych. Zrobiliśmy odpowiednią analizę, te punkty zostały doposażone w dodatkowe osoby i udało się uniknąć kolejek – dodał.

Bez utrudnień w ruchu

- W niedzielę Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w ramach tymczasowej kontroli granicznej odmówił wjazdu do Polski pięciu cudzoziemcom z Gruzji, Ukrainy, Brazylii oraz Białorusi. Powodem był brak dokumentów uprawniających do przekraczania - przekazał por. Paweł Biskupik z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podczas zorganizowanej w poniedziałek konferencji prasowej w Szczecinie, wicewojewoda Bartosz Brożyński przekazał, że kontrole w województwie zachodniopomorskim odbywają się sprawnie.

- W niektórych miejscach pojawiają się spowolnienia, ale nie tworzą się zatory, a to dla nas jest najważniejsze - przekazał Brożyński. - Kontrole prowadzone są przez całą dobę, bez żadnych utrudnień. Nie odnotowaliśmy żadnych opóźnień pociągów na polsko-niemieckich połączeniach kolejowych - podkreślił.

Utrudnień w ruchu na granicy z Niemcami nie odnotowano też w woj. lubuskim i woj. dolnośląskim.

- Nie mieliśmy żadnych zdarzeń w obrębie granicy, nie mieliśmy też zgłoszonych korków ani żadnych innych incydentów, które mogłyby wpływać na bezpieczeństwo publiczne terenów przygranicznych - przekazał asp. Łukasz Porębski z sekcji prasowej KWP we Wrocławiu.

Wojewoda dolnośląska Anna Żabska w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Zgorzelcu, przy granicy z Niemcami, podkreśliła, że prowadzone od tygodnia kontrole graniczne nie spowodowały większych problemów dla mieszkańców przygranicznych miejscowości. - Za to dziękuję wszystkim zaangażowanym służbom - powiedziała Żabska.

Wojewoda zaapelowała przy tym do podróżujących do Niemiec o to, aby śledzić komunikaty służb oraz o posługiwanie się aplikacją Regionalnego Systemu Ostrzegania. - Tam publikowane są bieżące komunikaty dotyczące m.in. ruchu na autostradzie A4 i informacje o ewentualnych zatorach na granicy - mówiła wojewoda.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, polskie kontrole będą prowadzone do 5 sierpnia. W tym czasie na granicy z Niemcami działają 52 przejścia graniczne, z czego w 16 są prowadzone kontrole stałe.

