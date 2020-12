Śmiszek do Ozdoby: jak panu nie wstyd zajmować prokuraturę doniesieniami na kobiety, które protestują

Jeszcze w sobotę wiceminister Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski przekazał, że złoży zawiadomienie do prokuratury w związku z zachowaniem podczas protestu jednej z liderek Strajku Kobiet, Marty Lempart. W zawiadomieniu, które opublikował na Twitterze, czytamy, że "28 listopada 2020 r. w Warszawie, w okolicach Pl. Konstytucji około godz. 16.30 p. Marta Lempart znieważyła funkcjonariuszy publicznych poprzez oplucie oraz używanie wobec nich słów wulgarnych podczas i w związku z pełnieniem przez policjantów obowiązków służbowych". W poniedziałek Ozdoba poinformował, że zawiadomienie zostało przesłane do prokuratury.

Śmiszek: ma pan tyle odwagi, żeby złożyć zawiadomienie na Kaczyńskiego?

- Czy pan już ma tyle odwagi i czy by miał tyle odwagi, żeby złożyć zawiadomienie do prokuratury na swojego szefa (prezesa PiS i wicepremiera-red.) Jarosława Kaczyńskiego? Czy miał pan tyle odwagi i będzie miał pan tyle odwagi, żeby złożyć zawiadomienie do prokuratury na policjantów, czy dowódców policyjnych, którzy doprowadzili do tego, że policjanci używali teleskopowych pałek, policjanci nieumundurowani, wobec bezbronnych i pokojowo demonstrujących kobiet? - pytał.